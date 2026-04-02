Oxfam: Миллиардеры мира прячут от налогов 3,55 трлн долларов

Euronews 2 апреля, 2026 17:54

Мир 0 комментариев

Богатейшие люди утаивают от налогов около 3,55 трлн долларов, это больше, чем ВВП Франции, и примерно 3,2% мирового ВВП, сообщает Oxfam.

Богатейшие люди со всего мира укрывают от налогов в офшорах и на незадекларированных счетах около 3,55 трлн долларов, сообщило в четверг, 2 апреля, - накануне 10-й годовщины публикации "Панамских досье" - объединение благотворительных организаций Oxfam. Эта сумма превышает ВВП Франции (3,16 трлн долларов в 2024-м) и более чем вдвое больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира, указано в пресс-релизе Oxfam.

На долю 0,1% богатейших людей мира приходится около 2,84 трлн долларов - приблизительно 80% всех денег, хранящихся в офшорах. Эта сумма, по данным Oxfam, превышает размер капитала беднейшей половины человечества, то есть 4,1 млрд человек. Причем у  0,01% богатейших людей хранятся 1,77 трлн долларов.

В качестве мер борьбы с уклонением от налогов Oxfam предлагает повысить налоги для 1% богатейших людей мира и ввести налоги на сверхбогатство. Среди других инициатив - укрепление международного сотрудничества для ликвидации офшоров и достижения большей финансовой прозрачности.

По оценкам Oxfam, с момента публикации "Панамских досье" 3 апреля 2016 года объем офшорных активов в 2023 году увеличился до 13,25 трлн долларов - на тот момент почти 12,5% мирового ВВП. В то же время, как указывает организация, доля офшорных активов, которые не облагаются налогами, существенно сократилась и стабилизировалась на уровне 3-4% от мирового ВВП. К примеру, в 2024 году Всемирный банк оценивал мировой ВВП в 110,8 трлн долларов. Фигурирующие в пресс-релизе Oxfam офшорные 3,55 трлн долларов, которые совсем не облагаются налогами, составляют примерно 3,2% этой суммы.

Снижению доли не облагаемых налогами офшорных денег, как указывают в организации, способствовал запуск в 2016-2017 годах системы Автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). К марту 2025 года к стандарту отчетности AEOI присоединились 126 стран и юрисдикций.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

