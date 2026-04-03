«Готовимся к прилетам дронов»: необходимо принять новую реальность (4)

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 10:21

Выбор редакции 4 комментариев

Обществу и ответственным службам необходимо принять новую реальность и быть готовыми к тому, что инциденты с дронами в Латвии могут повторяться, заявил руководитель Центр управления кризисами Арвис Зиле. В Государственной канцелярии Латвии сообщили, что сегодня центр провёл межведомственное совещание для повышения безопасности жителей и улучшения системы своевременного оповещения в различных ситуациях угрозы.

Участники обсудили готовность служб к реагированию и практические решения для более эффективной координации. Особое внимание уделили использованию технологии рассылки сообщений по сотовой сети как одному из ключевых инструментов оповещения населения. Были проанализированы технические возможности и ограничения, а также обсуждены содержание сообщений, целевая аудитория и алгоритмы их отправки.

Зиле отметил, что нельзя исключать повторения недавних инцидентов с дронами в Латвии и странах Балтии, пока продолжается Российское вторжение в Украину: «Нам как обществу и службам нужно принять новую реальность и максимально подготовиться к таким случаям, чтобы их влияние на повседневную жизнь было минимальным».

Участники встречи подчеркнули необходимость улучшить информирование населения в ситуациях, когда угроза возникает внезапно.

В случае возможной воздушной угрозы жителям следует укрыться внутри зданий, закрыть окна и двери, не приближаться к объектам на земле и сообщать по номеру 112, пояснили в Госканцелярии.

Также жителей призывают не распространять дезинформацию в соцсетях и доверять только официальным источникам.

Как подчеркнули в Госканцелярии, эффективная межведомственная координация и ответственное реагирование каждой структуры особенно важны, поскольку предотвращение угроз требует комплексного подхода.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших шагах — более чётком распределении ответственности между учреждениями, а также необходимых изменениях в нормативной базе и методических подходах. Отмечено, что вместе с рассылкой сообщений должна обеспечиваться и публичная коммуникация.

В совещании приняли участие представители министерств обороны, экономики, внутренних дел, климата и энергетики, транспорта, а также стратегических коммуникаций Госканцелярии, Национальных вооружённых сил, Государственной полиции, Погранохраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Как сообщалось, на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии зафиксированы случаи попадания и взрывов дронов. Предполагается, что они были направлены на цели в России в рамках боевых действий, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

В Латвии один дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, другой кратковременно вошёл в воздушное пространство со стороны Белоруссии и затем направился обратно в сторону России.

После этого в обществе начались обсуждения о необходимости своевременно предупреждать жителей с помощью системы сотовых оповещений. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии уже подготовила текст такого сообщения на случай угрозы в воздушном пространстве.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (4)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (4)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (4)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (4)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

