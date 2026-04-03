Участники обсудили готовность служб к реагированию и практические решения для более эффективной координации. Особое внимание уделили использованию технологии рассылки сообщений по сотовой сети как одному из ключевых инструментов оповещения населения. Были проанализированы технические возможности и ограничения, а также обсуждены содержание сообщений, целевая аудитория и алгоритмы их отправки.

Зиле отметил, что нельзя исключать повторения недавних инцидентов с дронами в Латвии и странах Балтии, пока продолжается Российское вторжение в Украину: «Нам как обществу и службам нужно принять новую реальность и максимально подготовиться к таким случаям, чтобы их влияние на повседневную жизнь было минимальным».

Участники встречи подчеркнули необходимость улучшить информирование населения в ситуациях, когда угроза возникает внезапно.

В случае возможной воздушной угрозы жителям следует укрыться внутри зданий, закрыть окна и двери, не приближаться к объектам на земле и сообщать по номеру 112, пояснили в Госканцелярии.

Также жителей призывают не распространять дезинформацию в соцсетях и доверять только официальным источникам.

Как подчеркнули в Госканцелярии, эффективная межведомственная координация и ответственное реагирование каждой структуры особенно важны, поскольку предотвращение угроз требует комплексного подхода.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших шагах — более чётком распределении ответственности между учреждениями, а также необходимых изменениях в нормативной базе и методических подходах. Отмечено, что вместе с рассылкой сообщений должна обеспечиваться и публичная коммуникация.

В совещании приняли участие представители министерств обороны, экономики, внутренних дел, климата и энергетики, транспорта, а также стратегических коммуникаций Госканцелярии, Национальных вооружённых сил, Государственной полиции, Погранохраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Как сообщалось, на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии зафиксированы случаи попадания и взрывов дронов. Предполагается, что они были направлены на цели в России в рамках боевых действий, но отклонились от курса или были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

В Латвии один дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, другой кратковременно вошёл в воздушное пространство со стороны Белоруссии и затем направился обратно в сторону России.

После этого в обществе начались обсуждения о необходимости своевременно предупреждать жителей с помощью системы сотовых оповещений. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии уже подготовила текст такого сообщения на случай угрозы в воздушном пространстве.