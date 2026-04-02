Газета «Балтийский страж» сообщает, что бывший влиятельный политик признался в своих мемуарах, что согласился рассмотреть возможность вывода части сил НАТО из Восточной Европы.

В книге «На моем посту: руководство НАТО во время войны» бывший лидер альянса признает, что в 2021 году предложил России обсудить опасные уступки относительно стран Балтии, не уведомив об этом союзников.

Й. Столтенберг, возглавлявший НАТО с 2014 по 2024 год, описывает себя в своих мемуарах как человека, избегающего конфликтов и стремящегося к дипломатическому балансу. Хотя название книги предполагает мысли о «времени войны», автор критической статьи Мелис Ойдсалу отмечает, что альянс оставался пассивным на протяжении большей части его срока и официально легитимизировал военную поддержку Украины только в 2024 году.

...Один из самых спорных моментов в книге — признание Й. Столтенберга о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осенью 2021 года. Несмотря на возражения Польши и стран Балтии, Й. Столтенберг предложил Совету НАТО-Россия обсудить идею Кремля о создании «буферной зоны» и выводе сил альянса на позиции, существовавшие до 1997 года.

Такое предложение означало бы вывод сил НАТО из регионов Восточной Европы. Хотя автор подчеркивает единство НАТО, он не скрывает того факта, что за спинами более поздних стран-членов он был готов обсуждать возвращение к европейской архитектуре безопасности прошлого тысячелетия.

По иронии судьбы, предложение о переговорах по выводу войск НАТО было отвергнуто самими россиянами, которые потребовали выполнения всех требований своего ультиматума 2021 года, а не «выбора удобных путей».

Хотя американская разведка сообщала о планируемом нападении ещё в октябре 2021 года, Франция и Германия сочли угрозу преувеличенной.

Й. Столтенберг признаёт, что поддерживал позицию Берлина и Парижа по предотвращению эскалации. Мемуары подтверждают впечатление, что Запад ожидал быстрого падения Киева в начале войны.

Автор подчёркивает, что его взгляды на отношения с Россией сформировались под влиянием отца, Торвальда Столтенберга, бывшего министра иностранных дел Норвегии, который даже во время холодной войны продвигал диалог с Москвой. Его сын с гордостью пишет о том, как ему удалось сохранить этот диалог даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Отношения с Трампом и будущее альянса

Значительная часть книги посвящена Дональду Трампу. Й. Столтенберг утверждает, что угроза Трампа выйти из НАТО была не просто блефом — его советники всерьез рекомендовали рассмотреть возможность выхода. Несмотря на сохраняющуюся напряженность, бывший генеральный секретарь признает парадокс: во время президентства Трампа присутствие США в Европе увеличилось, а союзники начали тратить больше средств на оборону.

Й. Столтенберг, который сейчас является министром финансов Норвегии, не скрывает своей обеспокоенности по поводу будущего НАТО во время возможного второго срока президентства Трампа, называя распад альянса вполне реальной возможностью.