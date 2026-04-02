Возможно, обойдемся и без займа: глава совета airBaltic сделал заявление

2 апреля, 2026 18:52

Если после окончания войны на Ближнем Востоке топливный рынок стабилизируется, авиакомпания airBaltic, возможно, сможет обойтись без государственного займа, признал председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Ответственная комиссии Сейма еще не одобрила выделение займа, запрашиваемого airBaltic, но, как подчеркнул Мартынов, в авиабизнесе никогда не полагаются только на один план, сообщает Latvijas Radio.

Запрашиваемый авиакомпанией займ связан с резким ростом цен на топливо. Если до войны авиационное топливо стоило около 700 долларов за тонну, то сейчас цена колеблется от 1500 до 1800 долларов за тонну, то есть рост составил более чем в два раза. По словам Мартынова, это существенно влияет на денежный поток компании, и заем помог бы его стабилизировать.

В то же время он отметил, что и другие европейские авиакомпании уже пересматривают свою деятельность и адаптируются к ситуации на топливном рынке. airBaltic тоже будет это делать, однако не спешит с конкретными сценариями, поскольку ситуация может быстро измениться.

Например, если война на Ближнем Востоке завершится, цены на топливо могут стабилизироваться, и, возможно, удастся обойтись без запрашиваемого займа.

Отвечая на вопрос, как долго компания сможет обходиться без требуемого финансирования и существуют ли альтернативные сценарии, Мартынов отметил, что в настоящее время ситуация не воспринимается как критическая. Первые месяцы года для компании были успешными, и запланированные показатели достигнуты.

Компания воспринимает отсрочку решения [комиссии Сейма] с пониманием, поскольку аналогичные процессы в банках также могут длиться несколько месяцев. И на этот раз дополнительные вопросы требуют времени для оценки, и, по его мнению, это нормально. Говоря о погашении займа, Мартынов подчеркнул, что у компании подготовлен план и прогнозы.

Если не возникнет новых непредвиденных потрясений, то, по текущим расчетам, заем будет возможно погасить:
«В авиации обычной практикой является наличие одного базового сценария и нескольких дополнительных. Конечно, у нас такие есть. Цель — сохранить стабильную программу полетов и сохранить уровень услуг, предоставляемых клиентам, как с точки зрения безопасности, так и качества. Цель состоит в том, чтобы наши пассажиры не почувствовали [угрозу качеству услуг]. Пока нам это удается», — заявил Мартынов.

Он напомнил, что авиаотрасль в целом является нестабильной и рискованной, так как на нее влияют как погодные условия, так и геополитика, а также цены на топливо. airBaltic продолжает и будет продолжать выполнять рейсы, ставя безопасность на первое место. Компания также привыкла работать в сложных условиях, в том числе после кризиса COVID-19 и во время войны в Украине.

31 марта правительство решило обратиться к Сейму с просьбой предоставить национальной авиакомпании airBaltic краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Решение принято для смягчения негативного влияния конфликта на Ближнем Востоке на финансовое положение компании, которое в последние месяцы резко ухудшилось из-за скачка цен на топливо.

Однако комиссия Сейма по бюджету и финансам 1 апреля еще не приняла решение по этому вопросу из-за возражений Союза зеленых и крестьян, входящего в правящую коалицию.

Вопрос будет повторно рассмотрен 14 апреля.
Краткосрочный заем у Министерства сообщения запросила сама компания, обосновав это ростом цен на авиатопливо, вызванным военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

