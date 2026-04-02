Возможно, обойдемся и без займа: глава совета airBaltic сделал заявление

Запрашиваемый авиакомпанией займ связан с резким ростом цен на топливо. Если до войны авиационное топливо стоило около 700 долларов за тонну, то сейчас цена колеблется от 1500 до 1800 долларов за тонну, то есть рост составил более чем в два раза. По словам Мартынова, это существенно влияет на денежный поток компании, и заем помог бы его стабилизировать.

В то же время он отметил, что и другие европейские авиакомпании уже пересматривают свою деятельность и адаптируются к ситуации на топливном рынке. airBaltic тоже будет это делать, однако не спешит с конкретными сценариями, поскольку ситуация может быстро измениться.

Например, если война на Ближнем Востоке завершится, цены на топливо могут стабилизироваться, и, возможно, удастся обойтись без запрашиваемого займа.

Отвечая на вопрос, как долго компания сможет обходиться без требуемого финансирования и существуют ли альтернативные сценарии, Мартынов отметил, что в настоящее время ситуация не воспринимается как критическая. Первые месяцы года для компании были успешными, и запланированные показатели достигнуты.

Компания воспринимает отсрочку решения [комиссии Сейма] с пониманием, поскольку аналогичные процессы в банках также могут длиться несколько месяцев. И на этот раз дополнительные вопросы требуют времени для оценки, и, по его мнению, это нормально. Говоря о погашении займа, Мартынов подчеркнул, что у компании подготовлен план и прогнозы.

Если не возникнет новых непредвиденных потрясений, то, по текущим расчетам, заем будет возможно погасить:

«В авиации обычной практикой является наличие одного базового сценария и нескольких дополнительных. Конечно, у нас такие есть. Цель — сохранить стабильную программу полетов и сохранить уровень услуг, предоставляемых клиентам, как с точки зрения безопасности, так и качества. Цель состоит в том, чтобы наши пассажиры не почувствовали [угрозу качеству услуг]. Пока нам это удается», — заявил Мартынов.

Он напомнил, что авиаотрасль в целом является нестабильной и рискованной, так как на нее влияют как погодные условия, так и геополитика, а также цены на топливо. airBaltic продолжает и будет продолжать выполнять рейсы, ставя безопасность на первое место. Компания также привыкла работать в сложных условиях, в том числе после кризиса COVID-19 и во время войны в Украине.

31 марта правительство решило обратиться к Сейму с просьбой предоставить национальной авиакомпании airBaltic краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Решение принято для смягчения негативного влияния конфликта на Ближнем Востоке на финансовое положение компании, которое в последние месяцы резко ухудшилось из-за скачка цен на топливо.

Однако комиссия Сейма по бюджету и финансам 1 апреля еще не приняла решение по этому вопросу из-за возражений Союза зеленых и крестьян, входящего в правящую коалицию.

Вопрос будет повторно рассмотрен 14 апреля.

Краткосрочный заем у Министерства сообщения запросила сама компания, обосновав это ростом цен на авиатопливо, вызванным военным конфликтом на Ближнем Востоке.