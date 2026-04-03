В передаче TV24 «Цена денег» говорили о том, как со следующего года обеспечить 5% ВВП на оборону вместо нынешних 3%. Гости программы — государственный контролер Эдгар Корчагин, профессор экономики Латвийского университета Инна Штейнбука, а также депутат 14-го Сейма и бывший премьер-министр Марис Кучинскис — согласились, что необходимо реформировать госуправление.

Инна Штейнбука отметила, что нынешние прогнозы о 5% ВВП строились на старых предположениях, сделанных до войны в Иране и изменения мировой экономики.

«Если цены растут быстрее, это плохо для наших кошельков, но бюджету это может дать дополнительные деньги, — рассуждает Штейнбука. — Хуже, если начнется стагфляция, тогда ситуация будет ещё печальнее. Если исходить из того, что ничего не меняется и прежние прогнозы верны, тогда за счет чего брать 5%? Один из вариантов — упорядочить госуправление, но я не знаю, сколько это реально может дать. Меняется закон о закупках, но результаты пока неизвестны. В любом случае экономия должна быть со стороны расходов. Я считаю, что без повышения налогов вряд ли обойтись. Мы не можем дальше увеличивать дефицит бюджета — это было бы безумием. Если не удастся кардинально перестроить госуправление и сократить неэффективные функции, придется повышать налоги».

Государственный контролер Эдгар Корчагин также подчеркнул: «Опыт Госконтроля показывает, что возможностей здесь достаточно — и неэффективная сеть учреждений, и накопленные на счетах средства, которые годами не используются, и вопросы оплаты труда, которые до сих пор не приведены в порядок. Это вопрос честности. Прежде чем говорить жителям о новых налогах и жертвах, вполне обоснованно спросить: “Госуправление, а что сделали вы?”»

Марис Кучинскис добавил, что Латвия, как и другие страны НАТО, должна выполнять свои обязательства, и 5% ВВП на оборону — это не так много. По его мнению, важнее, как именно будут распределены эти средства.