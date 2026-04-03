«Без повышения налогов не обойтись»: но прежде стоит пересмотреть госрасходы (5)

TV24 3 апреля, 2026 11:11

Выбор редакции 5 комментариев

В Латвии всё активнее обсуждается вопрос, где взять дополнительные средства на оборону, если расходы вырастут до 5% ВВП. Участники дискуссии в эфире TV24 сошлись во мнении: прежде чем повышать налоги, государству стоит пересмотреть собственные расходы.

В передаче TV24 «Цена денег» говорили о том, как со следующего года обеспечить 5% ВВП на оборону вместо нынешних 3%. Гости программы — государственный контролер Эдгар Корчагин, профессор экономики Латвийского университета Инна Штейнбука, а также депутат 14-го Сейма и бывший премьер-министр Марис Кучинскис — согласились, что необходимо реформировать госуправление.

Инна Штейнбука отметила, что нынешние прогнозы о 5% ВВП строились на старых предположениях, сделанных до войны в Иране и изменения мировой экономики.

«Если цены растут быстрее, это плохо для наших кошельков, но бюджету это может дать дополнительные деньги, — рассуждает Штейнбука. — Хуже, если начнется стагфляция, тогда ситуация будет ещё печальнее. Если исходить из того, что ничего не меняется и прежние прогнозы верны, тогда за счет чего брать 5%? Один из вариантов — упорядочить госуправление, но я не знаю, сколько это реально может дать. Меняется закон о закупках, но результаты пока неизвестны. В любом случае экономия должна быть со стороны расходов. Я считаю, что без повышения налогов вряд ли обойтись. Мы не можем дальше увеличивать дефицит бюджета — это было бы безумием. Если не удастся кардинально перестроить госуправление и сократить неэффективные функции, придется повышать налоги».

Государственный контролер Эдгар Корчагин также подчеркнул: «Опыт Госконтроля показывает, что возможностей здесь достаточно — и неэффективная сеть учреждений, и накопленные на счетах средства, которые годами не используются, и вопросы оплаты труда, которые до сих пор не приведены в порядок. Это вопрос честности. Прежде чем говорить жителям о новых налогах и жертвах, вполне обоснованно спросить: “Госуправление, а что сделали вы?”»

Марис Кучинскис добавил, что Латвия, как и другие страны НАТО, должна выполнять свои обязательства, и 5% ВВП на оборону — это не так много. По его мнению, важнее, как именно будут распределены эти средства.

Комментарии (5)
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

Важно 11:25

Важно 5 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (5)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 5 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (5)

Важно 11:02

Важно 5 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (5)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 5 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (5)

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 5 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (5)

Наука 10:37

Наука 5 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (5)

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 5 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

