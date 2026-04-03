Водители, готовьтесь! Планируется перестройка еще одного моста в Риге (1)

Рижская дума объявила открытый конкурс на разработку проекта реконструкции Воздушного моста — заявки принимаются до 5 мая, 10:00.

В рамках конкурса планируется выбрать компанию, которая подготовит полный строительный проект. Срок выполнения работ — до 12 месяцев. Проект будет основываться на уже ранее разработанной базовой документации. Также предусмотрен авторский надзор на протяжении всего строительства, которое ориентировочно может занять до трёх лет.

В ходе проектирования пересмотрят организацию движения и ключевые технические параметры моста. Количество полос останется прежним, но их ширину немного изменят для повышения удобства и пропускной способности.

Кроме того, запланировано строительство нового тоннеля в районе улицы Клияну, что должно улучшить транспортные потоки и снизить число конфликтных ситуаций. По обе стороны моста обустроят отдельные велодорожки и тротуары, чтобы повысить безопасность и комфорт для всех участников движения.

Часть исторических элементов, включая опорные конструкции, по возможности сохранят, чтобы не утратить культурную ценность объекта.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

