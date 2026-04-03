В рамках конкурса планируется выбрать компанию, которая подготовит полный строительный проект. Срок выполнения работ — до 12 месяцев. Проект будет основываться на уже ранее разработанной базовой документации. Также предусмотрен авторский надзор на протяжении всего строительства, которое ориентировочно может занять до трёх лет.

В ходе проектирования пересмотрят организацию движения и ключевые технические параметры моста. Количество полос останется прежним, но их ширину немного изменят для повышения удобства и пропускной способности.

Кроме того, запланировано строительство нового тоннеля в районе улицы Клияну, что должно улучшить транспортные потоки и снизить число конфликтных ситуаций. По обе стороны моста обустроят отдельные велодорожки и тротуары, чтобы повысить безопасность и комфорт для всех участников движения.

Часть исторических элементов, включая опорные конструкции, по возможности сохранят, чтобы не утратить культурную ценность объекта.