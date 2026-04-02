Верится с трудом: в марте резко снизились цены на электричество

Это также самый низкий среднемесячный показатель с июля прошлого года. При этом 25 марта была зафиксирована самая низкая среднесуточная цена среди всех европейских торговых зон — 8,98 EUR/MWh, свидетельствуют данные, подготовленные латвийским оператором системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls. Хотя в начале месяца цены в странах Балтии оставались сравнительно высокими, уже во второй декаде марта они значительно снизились, что и привело к падению среднего показателя.

Основной причиной снижения стало резкое увеличение выработки гидроэлектростанций из-за паводков и таяния снега. Дополнительно на цены повлияло увеличение производства солнечной энергии, из-за чего днём формировались периоды очень низких цен, а утром и вечером — более выраженные пики. В отдельные дни цены также снижал ветреный погодный режим.

В целом в странах Балтии в марте средняя цена снизилась на 53,09% по сравнению с февралем — до 72,80 EUR/MWh, что на 20,42% меньше, чем годом ранее. Самое резкое снижение произошло в Эстонии — на 60,32% (до 61,36 EUR/MWh), в Латвии — на 51,77% (до 74,95 EUR/MWh), в Литве — на 47,21% (до 82,07 EUR/MWh).

При этом в двух соседних торговых зонах цены были выше среднего по Балтии: в четвёртой зоне Швеции — 78,48 EUR/MWh, в Польше — 104,55 EUR/MWh. В Финляндии, напротив, цена составила 27,81 EUR/MWh.

На фоне снижения цен увеличилось количество 15-минутных интервалов с отрицательной стоимостью электроэнергии. В марте такие случаи наблюдались почти во всех европейских зонах, кроме Эстонии. В Латвии и Литве было зафиксировано по 18 таких интервалов.

Импорт электроэнергии в страны Балтии продолжил снижаться и в марте сократился на 24,7% по сравнению с февралем. Это связано с уменьшением поставок из Польши на 63,5% и из Швеции на 66,9%, тогда как импорт из Финляндии вырос на 16,5%.

Отмечается, что колебания цен напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали тарифы, привязанные к биржевой стоимости электроэнергии.