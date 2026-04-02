Верится с трудом: в марте резко снизились цены на электричество

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 21:12

Новости Латвии 0 комментариев

В марте 2026 года средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне снизилась до 74,95 евро за мегаватт-час (EUR/MWh) — это на 52% меньше, чем в феврале, и на 19% ниже, чем в марте 2025 года.

Это также самый низкий среднемесячный показатель с июля прошлого года. При этом 25 марта была зафиксирована самая низкая среднесуточная цена среди всех европейских торговых зон — 8,98 EUR/MWh, свидетельствуют данные, подготовленные латвийским оператором системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls. Хотя в начале месяца цены в странах Балтии оставались сравнительно высокими, уже во второй декаде марта они значительно снизились, что и привело к падению среднего показателя.

Основной причиной снижения стало резкое увеличение выработки гидроэлектростанций из-за паводков и таяния снега. Дополнительно на цены повлияло увеличение производства солнечной энергии, из-за чего днём формировались периоды очень низких цен, а утром и вечером — более выраженные пики. В отдельные дни цены также снижал ветреный погодный режим.

В результате сочетания этих факторов 25 марта в Латвии была зафиксирована самая низкая среднесуточная цена электроэнергии среди всех европейских рынков.

В целом в странах Балтии в марте средняя цена снизилась на 53,09% по сравнению с февралем — до 72,80 EUR/MWh, что на 20,42% меньше, чем годом ранее. Самое резкое снижение произошло в Эстонии — на 60,32% (до 61,36 EUR/MWh), в Латвии — на 51,77% (до 74,95 EUR/MWh), в Литве — на 47,21% (до 82,07 EUR/MWh).

При этом в двух соседних торговых зонах цены были выше среднего по Балтии: в четвёртой зоне Швеции — 78,48 EUR/MWh, в Польше — 104,55 EUR/MWh. В Финляндии, напротив, цена составила 27,81 EUR/MWh.

На фоне снижения цен увеличилось количество 15-минутных интервалов с отрицательной стоимостью электроэнергии. В марте такие случаи наблюдались почти во всех европейских зонах, кроме Эстонии. В Латвии и Литве было зафиксировано по 18 таких интервалов.

Импорт электроэнергии в страны Балтии продолжил снижаться и в марте сократился на 24,7% по сравнению с февралем. Это связано с уменьшением поставок из Польши на 63,5% и из Швеции на 66,9%, тогда как импорт из Финляндии вырос на 16,5%.

Отмечается, что колебания цен напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали тарифы, привязанные к биржевой стоимости электроэнергии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

