Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Меня больше беспокоит другое: чего боится генерал Граубе в нынешней ситуации для безопасности страны

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 08:51

Бывший командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал Раймонд Граубе заявил, что в нынешней сложной ситуации безопасности и в преддверии выборов его больше всего беспокоит риск переноса политических конфликтов в профессиональную среду.

Об этом он сообщил в ходе дискуссии в программе «Kārtības rullis» на телеканале TV24.

По словам Граубе, в предвыборный период политики, стремясь защитить собственную репутацию, не всегда действуют профессионально и адекватно по отношению к системе, несмотря на наличие у них инструментов для стабилизации ситуации.

Генерал отметил, что политическая власть располагает возможностями влиять на ситуацию таким образом, чтобы напряжённость и неопределённость не передавались обществу.

Говоря о государственной обороне, Граубе подчеркнул, что любые проявления недоверия и использование уничижительных формулировок в отношении оборонных структур негативно сказываются на готовности страны к защите и на восприятии обороноспособности в обществе.

При этом он положительно оценил действия ответственных служб в недавней ситуации с беспилотниками, проникшими в латвийское воздушное пространство. По его словам, важным было то, что жители были своевременно предупреждены, а вооружённые силы были готовы действовать даже за пределами территории страны.

В то же время генерал обратил внимание на информационный аспект современных угроз. По его мнению, противник стремится воздействовать не только физически, но и психологически — подрывая уверенность общества.

«Сейчас противник атакует нашу волю защищать это государство или веру в то, что мы способны его защитить», — заявил Граубе.

Он также подчеркнул необходимость единства общества в вопросах безопасности и обороны страны.

«В этих вопросах у нас должно быть единое понимание, народное согласие, если можно так сказать», — добавил Раймонд Граубе.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

