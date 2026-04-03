Меня больше беспокоит другое: чего боится генерал Граубе в нынешней ситуации для безопасности страны

Об этом он сообщил в ходе дискуссии в программе «Kārtības rullis» на телеканале TV24.

По словам Граубе, в предвыборный период политики, стремясь защитить собственную репутацию, не всегда действуют профессионально и адекватно по отношению к системе, несмотря на наличие у них инструментов для стабилизации ситуации.

Генерал отметил, что политическая власть располагает возможностями влиять на ситуацию таким образом, чтобы напряжённость и неопределённость не передавались обществу.

Говоря о государственной обороне, Граубе подчеркнул, что любые проявления недоверия и использование уничижительных формулировок в отношении оборонных структур негативно сказываются на готовности страны к защите и на восприятии обороноспособности в обществе.

При этом он положительно оценил действия ответственных служб в недавней ситуации с беспилотниками, проникшими в латвийское воздушное пространство. По его словам, важным было то, что жители были своевременно предупреждены, а вооружённые силы были готовы действовать даже за пределами территории страны.

В то же время генерал обратил внимание на информационный аспект современных угроз. По его мнению, противник стремится воздействовать не только физически, но и психологически — подрывая уверенность общества.

«Сейчас противник атакует нашу волю защищать это государство или веру в то, что мы способны его защитить», — заявил Граубе.

Он также подчеркнул необходимость единства общества в вопросах безопасности и обороны страны.

«В этих вопросах у нас должно быть единое понимание, народное согласие, если можно так сказать», — добавил Раймонд Граубе.