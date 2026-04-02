Работа в 5 утра? Появился препарат, который помогает «включить» мозг

Новое исследование, проведённое в Brigham and Women's Hospital, показало, что эту проблему можно частично обойти. Учёные изучали препарат солриамфетол — средство, которое повышает бодрствование, — и пришли к выводу, что он помогает людям с ранними сменами оставаться внимательными и работоспособными.

В эксперименте участвовали люди, начинающие работу в промежутке примерно с 3 до 7 утра. Именно этот период считается самым «неудобным» для организма: в это время уровень бодрствования естественно минимален, а концентрация даётся с трудом.

Через четыре недели участники, принимавшие препарат, показали заметные изменения. Они дольше сохраняли бодрствование во время смены, реже испытывали сильную сонливость и лучше справлялись с повседневными задачами. Эти улучшения отмечали не только сами участники, но и врачи, наблюдавшие за ними.

Важно, что речь идёт не просто о субъективном ощущении «я проснулся», а о вполне измеримых показателях — внимании, устойчивости к усталости и общей эффективности в течение рабочего дня.

При этом проблема, на которую направлено исследование, гораздо шире. Нарушение сна у людей с ранними сменами связано с повышенным риском ошибок на работе, аварий и травм. И именно поэтому такие решения вызывают интерес не только у самих работников, но и у работодателей.

Сам препарат уже используется в медицине — например, при нарколепсии и апноэ сна. Однако для ранних смен его начали изучать только сейчас, и это первая работа такого рода.

Исследователи подчёркивают, что пока речь идёт о краткосрочных результатах. Эксперимент длился всего четыре недели, и для понимания долгосрочных эффектов нужны дополнительные данные.

Тем не менее сам факт показателен. Вместо того чтобы пытаться «перестроить» биологические часы человека, появляется возможность частично компенсировать их влияние.

И это меняет привычный взгляд на ранние подъёмы.

Раньше это было вопросом силы воли.

Теперь — всё чаще вопросом биологии и технологий.