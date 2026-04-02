Работа в 5 утра? Появился препарат, который помогает «включить» мозг

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 17:24

Наука 0 комментариев

Миллионы людей начинают рабочий день тогда, когда организм ещё «спит» по всем биологическим законам. И дело не в лени или привычках — просто мозг в эти часы изначально настроен на отдых, а не на работу.

Новое исследование, проведённое в Brigham and Women's Hospital, показало, что эту проблему можно частично обойти. Учёные изучали препарат солриамфетол — средство, которое повышает бодрствование, — и пришли к выводу, что он помогает людям с ранними сменами оставаться внимательными и работоспособными.

В эксперименте участвовали люди, начинающие работу в промежутке примерно с 3 до 7 утра. Именно этот период считается самым «неудобным» для организма: в это время уровень бодрствования естественно минимален, а концентрация даётся с трудом.

Через четыре недели участники, принимавшие препарат, показали заметные изменения. Они дольше сохраняли бодрствование во время смены, реже испытывали сильную сонливость и лучше справлялись с повседневными задачами. Эти улучшения отмечали не только сами участники, но и врачи, наблюдавшие за ними.

Важно, что речь идёт не просто о субъективном ощущении «я проснулся», а о вполне измеримых показателях — внимании, устойчивости к усталости и общей эффективности в течение рабочего дня.

При этом проблема, на которую направлено исследование, гораздо шире. Нарушение сна у людей с ранними сменами связано с повышенным риском ошибок на работе, аварий и травм. И именно поэтому такие решения вызывают интерес не только у самих работников, но и у работодателей.

Сам препарат уже используется в медицине — например, при нарколепсии и апноэ сна. Однако для ранних смен его начали изучать только сейчас, и это первая работа такого рода.

Исследователи подчёркивают, что пока речь идёт о краткосрочных результатах. Эксперимент длился всего четыре недели, и для понимания долгосрочных эффектов нужны дополнительные данные.

Тем не менее сам факт показателен. Вместо того чтобы пытаться «перестроить» биологические часы человека, появляется возможность частично компенсировать их влияние.

И это меняет привычный взгляд на ранние подъёмы.

Раньше это было вопросом силы воли.
Теперь — всё чаще вопросом биологии и технологий.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

