Торговля из сарая: полиция накрыла нелегальную заправку под Ригой

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 18:06

В конце марта этого года Государственная полиция Латвии в Адажском крае, в Царникаве, обнаружила нелегальную автозаправочную станцию. Правоохранители изъяли около 15 тонн незаконно хранившегося дизельного топлива. Раскрытие этого преступления позволило предотвратить ущерб экономике в размере нескольких десятков тысяч евро, сообщили в полиции.

26 марта 2026 года сотрудники 1-го отдела 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Северного участка Пригородного управления провели мероприятия в Царникаве Адажского края в связи с возможным незаконным хранением нефтепродуктов в значительном объёме. Поддержку также оказало Конвойное бюро Управления полиции порядка Рижского регионального управления Государственной полиции.

По подозрению в незаконной реализации дизельного топлива был задержан мужчина 1970 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. В ходе трёх обысков была обнаружена и изъята ёмкость, в которой находилось около 14 000 литров дизельного топлива. К цистерне были подключены шланг и топливные пистолеты. Также был остановлен автомобиль, в котором находилось около 850 литров дизельного топлива. В ходе процессуальных действий полиция также изъяла автомобиль «VW Crafter» и наличные деньги — 6219 евро, предположительно полученные преступным путём.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части первой статьи 220.1 Уголовного закона — за незаконное хранение, перемещение (перевозку) или реализацию нефтепродуктов в значительном объёме. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.

В отношении подозреваемого на время расследования применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Изъятое дизельное топливо передано на хранение в Государственное агентство обеспечения, ему будет проведена экспертиза. Стоимость изъятого топлива на нелегальном рынке оценивается примерно в 25 000 евро.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

