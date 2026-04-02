Торговля из сарая: полиция накрыла нелегальную заправку под Ригой

26 марта 2026 года сотрудники 1-го отдела 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Северного участка Пригородного управления провели мероприятия в Царникаве Адажского края в связи с возможным незаконным хранением нефтепродуктов в значительном объёме. Поддержку также оказало Конвойное бюро Управления полиции порядка Рижского регионального управления Государственной полиции.

По подозрению в незаконной реализации дизельного топлива был задержан мужчина 1970 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. В ходе трёх обысков была обнаружена и изъята ёмкость, в которой находилось около 14 000 литров дизельного топлива. К цистерне были подключены шланг и топливные пистолеты. Также был остановлен автомобиль, в котором находилось около 850 литров дизельного топлива. В ходе процессуальных действий полиция также изъяла автомобиль «VW Crafter» и наличные деньги — 6219 евро, предположительно полученные преступным путём.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части первой статьи 220.1 Уголовного закона — за незаконное хранение, перемещение (перевозку) или реализацию нефтепродуктов в значительном объёме. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.

В отношении подозреваемого на время расследования применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Изъятое дизельное топливо передано на хранение в Государственное агентство обеспечения, ему будет проведена экспертиза. Стоимость изъятого топлива на нелегальном рынке оценивается примерно в 25 000 евро.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.