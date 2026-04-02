В пятницу синоптики обещают солнечную погоду

Ночью во многих местах небо останется ясным, на побережье местами будет туман, который, начиная с запада страны, местами сформируется и в других районах. Будет дуть легкий ветер, температура воздуха опустится до +1–4 градусов.

День, как ожидается, будет довольно солнечным, облачность увеличится с запада. В Курземе днем ​​ожидается небольшой дождь, а вечером местами в центральной части Латвии пройдут дожди.

В пятницу будет дуть легкий или умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +9–14 градусов, местами на побережье температура будет колебаться в пределах +5 градусов.

В Риге в пятницу вечером будет переменная облачность, возможен дождь. Будет дуть легкий ветер. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, в пригородах – до -1–3 градусов. В течение дня температура поднимется до +12 градусов.