Почему кабачки Вильнюса полны народу, а в Риге наполовину пусты?

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 15:31

Мнения 0 комментариев

Вечером, войдя в Старый город Вильнюса, вы почти всегда увидите одно и то же: полные кабачки, громкие разговоры, люди, стоящие у барных стоек в ожидании свободного столика. В то же время в Старой Риге, особенно по вечерам в будние дни, обстановка часто более спокойная. Некоторые кафе и кабачки наполовину пусты или заполнены лишь частично. Эта разница касается не только атмосферы. Она также во многом формируется и зависит от цен, пишет Андис Бейтанс на портале nra.lv.

Туристический пакет обычно включает в себя ужин и несколько бутылок пива.

В обоих городах средняя цена пива в барах Старого города довольно высока – около 4-6 евро за бокал объемом 0,5 л. Однако важный нюанс заключается в нижнем и верхнем пределах. В Риге, особенно в Старой Риге, цена часто быстро приближается к 6-7 евро в туристических районах, в то время как в Вильнюсе предложения за четыре евро чаще встречаются за пределами самых дорогих улиц. В Риге даже 0,33 л пива вряд ли будет стоить значительно меньше, чем 0,5 л. Разница составит не более одного евро.

Таким образом, одно из самых существенных различий между Старым городом Вильнюса и Старой Ригой заключается не столько в уровне цен, сколько в их разнообразии. В Вильнюсе сосуществуют как более дорогие, так и значительно более доступные пабы, и каждый из них находит себе свою аудиторию.

Более состоятельные клиенты выбирают рестораны высокого класса, в то время как менее обеспеченные жители и туристы собираются в более простых местах. В результате Старый город функционирует как единый организм — поток людей разделяется, но не исчезает.

В Риге ситуация иная. В Старой Риге преобладают средний и верхний ценовые сегменты, что автоматически сужает аудиторию. Те, кто не хочет или не может позволить себе платить больше, часто выбирают другие районы города. В результате создается ситуация, когда предложение в основном ориентировано на платежеспособных туристов, но более широкой, повседневной аудитории не хватает. И именно отсутствие среднего класса может быть одной из причин, почему пабы в Старой Риге часто остаются полупустыми, в то время как жизнь в центре Вильнюса продолжается до поздней ночи.

Похожая картина наблюдается и в меню. Простой ужин в недорогом ресторане в Вильнюсе обычно стоит около 12-14 евро, а в Риге — около 14-15 евро. Разница не драматична, но в Вильнюсе часто можно найти выгодные предложения и пакеты, позволяющие провести вечер дольше, не беспокоясь о каждом последующем заказе. Цены в ресторанах среднего уровня в обоих городах могут быть схожими, но в Вильнюсе часто возникает ощущение, что за те же деньги можно позволить себе больше.

Это особенно заметно на примере простых блюд — например, супов или фирменных блюд дня. В Вильнюсе суп в кафе Старого города часто стоит от шести до девяти евро, в то время как в Риге он чаще всего обойдется в семь-одиннадцать евро. Здесь тоже разница невелика, но достаточна, чтобы создать общее впечатление — вечер в вильнюсском пабе станет более доступным вариантом для бюджетных туристов.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения бюджетных туристов. Например, страны Балтии часто посещаются за одну поездку — в некоторые дни посещаются и Вильнюс, и Рига, а часто и Таллинн. Однако не каждый путешественник готов тратить значительные суммы денег в ресторанах или барах каждый вечер. Большинство, тем не менее, планируют свой бюджет, выбирая, где можно позволить себе полноценный вечер с развлечениями, а где больше времени уделить неспешным прогулкам и осмотру архитектуры.

В такой ситуации выбор часто склоняется в пользу Вильнюса. Там более широкий ценовой диапазон позволяет найти место, где можно и поесть, и выпить, не чувствуя чрезмерной нагрузки на кошелек. В Риге же тот же турист чаще выбирает компромисс — поесть в более простом, уединенном кафе за пределами Старого города или ограничить вечерние расходы.

Почему такая разница?

Во время пандемии правительство Литвы приняло одно из самых значительных решений для сектора общественного питания — снизило ставку НДС для ресторанов и кафе с 21% до 9%. Это снижение вступило в силу 1 июля 2021 года и планировалось как временная поддержка отрасли, но несколько раз продлевалось. Это помогло отрасли расти и привлекать клиентов, поэтому на рынке появилось больше предложений и конкуренции, а следовательно, и более низкие цены. Литовским предприятиям общественного питания пришлось вернуться к стандартной ставке НДС в 21% только в 2024 году.

Первые изменения в Латвии произойдут только в этом году — начиная с 1 июля 2026 года, к некоторым товарам будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12%, но не к услугам общественного питания как таковым, в рамках пилотного проекта до 30 июня 2027 года. Пониженная ставка будет применяться к поставкам хлеба, молока, мяса птицы и яиц в течение этого периода.

В период пандемии Латвия не вводила пониженную ставку НДС для предприятий общественного питания. Представители отрасли неоднократно обращались к правительству с просьбой снизить эту ставку, но этого не было сделано даже после пандемии. В Латвии по-прежнему применяется полная ставка в 21%, и обсуждения о снижении ходят уже много лет, но безрезультатно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

