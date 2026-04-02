Почему кабачки Вильнюса полны народу, а в Риге наполовину пусты?

Туристический пакет обычно включает в себя ужин и несколько бутылок пива.

В обоих городах средняя цена пива в барах Старого города довольно высока – около 4-6 евро за бокал объемом 0,5 л. Однако важный нюанс заключается в нижнем и верхнем пределах. В Риге, особенно в Старой Риге, цена часто быстро приближается к 6-7 евро в туристических районах, в то время как в Вильнюсе предложения за четыре евро чаще встречаются за пределами самых дорогих улиц. В Риге даже 0,33 л пива вряд ли будет стоить значительно меньше, чем 0,5 л. Разница составит не более одного евро.

Таким образом, одно из самых существенных различий между Старым городом Вильнюса и Старой Ригой заключается не столько в уровне цен, сколько в их разнообразии. В Вильнюсе сосуществуют как более дорогие, так и значительно более доступные пабы, и каждый из них находит себе свою аудиторию.

Более состоятельные клиенты выбирают рестораны высокого класса, в то время как менее обеспеченные жители и туристы собираются в более простых местах. В результате Старый город функционирует как единый организм — поток людей разделяется, но не исчезает.

В Риге ситуация иная. В Старой Риге преобладают средний и верхний ценовые сегменты, что автоматически сужает аудиторию. Те, кто не хочет или не может позволить себе платить больше, часто выбирают другие районы города. В результате создается ситуация, когда предложение в основном ориентировано на платежеспособных туристов, но более широкой, повседневной аудитории не хватает. И именно отсутствие среднего класса может быть одной из причин, почему пабы в Старой Риге часто остаются полупустыми, в то время как жизнь в центре Вильнюса продолжается до поздней ночи.

Похожая картина наблюдается и в меню. Простой ужин в недорогом ресторане в Вильнюсе обычно стоит около 12-14 евро, а в Риге — около 14-15 евро. Разница не драматична, но в Вильнюсе часто можно найти выгодные предложения и пакеты, позволяющие провести вечер дольше, не беспокоясь о каждом последующем заказе. Цены в ресторанах среднего уровня в обоих городах могут быть схожими, но в Вильнюсе часто возникает ощущение, что за те же деньги можно позволить себе больше.

Это особенно заметно на примере простых блюд — например, супов или фирменных блюд дня. В Вильнюсе суп в кафе Старого города часто стоит от шести до девяти евро, в то время как в Риге он чаще всего обойдется в семь-одиннадцать евро. Здесь тоже разница невелика, но достаточна, чтобы создать общее впечатление — вечер в вильнюсском пабе станет более доступным вариантом для бюджетных туристов.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения бюджетных туристов. Например, страны Балтии часто посещаются за одну поездку — в некоторые дни посещаются и Вильнюс, и Рига, а часто и Таллинн. Однако не каждый путешественник готов тратить значительные суммы денег в ресторанах или барах каждый вечер. Большинство, тем не менее, планируют свой бюджет, выбирая, где можно позволить себе полноценный вечер с развлечениями, а где больше времени уделить неспешным прогулкам и осмотру архитектуры.

В такой ситуации выбор часто склоняется в пользу Вильнюса. Там более широкий ценовой диапазон позволяет найти место, где можно и поесть, и выпить, не чувствуя чрезмерной нагрузки на кошелек. В Риге же тот же турист чаще выбирает компромисс — поесть в более простом, уединенном кафе за пределами Старого города или ограничить вечерние расходы.

Почему такая разница?

Во время пандемии правительство Литвы приняло одно из самых значительных решений для сектора общественного питания — снизило ставку НДС для ресторанов и кафе с 21% до 9%. Это снижение вступило в силу 1 июля 2021 года и планировалось как временная поддержка отрасли, но несколько раз продлевалось. Это помогло отрасли расти и привлекать клиентов, поэтому на рынке появилось больше предложений и конкуренции, а следовательно, и более низкие цены. Литовским предприятиям общественного питания пришлось вернуться к стандартной ставке НДС в 21% только в 2024 году.

Первые изменения в Латвии произойдут только в этом году — начиная с 1 июля 2026 года, к некоторым товарам будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12%, но не к услугам общественного питания как таковым, в рамках пилотного проекта до 30 июня 2027 года. Пониженная ставка будет применяться к поставкам хлеба, молока, мяса птицы и яиц в течение этого периода.

В период пандемии Латвия не вводила пониженную ставку НДС для предприятий общественного питания. Представители отрасли неоднократно обращались к правительству с просьбой снизить эту ставку, но этого не было сделано даже после пандемии. В Латвии по-прежнему применяется полная ставка в 21%, и обсуждения о снижении ходят уже много лет, но безрезультатно.