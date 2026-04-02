Стрельба у рижской автозаправки: в Кенгарагсе ранен мужчина

В Государственную полицию поступила информация о том, что 1 апреля на улице Латгалес в Риге стреляли в мужчину. Установлено, что в него стрелял знакомый ему мужчина после конфликта между ними, сообщила пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где он восстанавливается. Личность предполагаемого преступника установлена, он объявлен в розыск.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 116 и статье 15 части 4 Уголовного кодекса – покушение на убийство. Оружие изъято с места происшествия, назначена экспертиза.

Государственная полиция призывает очевидцев инцидента и жителей, которые могут располагать информацией, полезной для расследования, обратиться по телефону 112.

Как стало известно, стрельба произошла вечером 1 апреля в Риге, у автозаправки по адресу улица Латгалес 427.

