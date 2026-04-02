Счёт в Белый дом? Врач потребовал от США оплатить его бензин

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 11:19

Всюду жизнь

История из Новой Зеландии выглядит как шутка, но она вполне реальна. Врач из Wellington выставил счёт США за подорожавший бензин — и отправил его в американское посольство.

Речь идёт о сумме почти в 3000 долларов. Доктор Шейн Данфи из местного медицинского центра оплатил своим сотрудникам топливные ваучеры, чтобы те могли добираться до работы и не выпадали из графика. После этого он решил, что эти расходы должен компенсировать тот, кого он считает ответственным за рост цен.

Свою позицию он изложил прямо: США несут ответственность за происходящее и должны оплатить счёт. В письме, приложенном к инвойсу, он связал подорожание топлива с текущим геополитическим кризисом и действиями американской администрации.

Повод для такого шага понятен даже без эмоций. В стране цены на бензин выросли примерно на 50 центов за литр, и средняя стоимость уже превышает 3 доллара. Для сотрудников это стало не просто неприятным фактором, а реальной нагрузкой на бюджет.

Сам врач говорит, что действовал «из принципа» и даже призвал другие компании и частных лиц делать то же самое — выставлять счета за последствия решений, которые принимаются далеко за пределами их страны.

Финальная деталь делает эту историю почти идеальной: в счёте указано, что оплата ожидается в течение семи дней. При этом сам автор письма признаёт, что не рассчитывает получить деньги — важнее был сам жест.

Вопрос остаётся открытым. Если подобная логика приживётся и каждый начнёт считать убытки от глобальных решений, адресатов для таких счетов может оказаться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

