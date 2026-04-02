Счёт в Белый дом? Врач потребовал от США оплатить его бензин

Речь идёт о сумме почти в 3000 долларов. Доктор Шейн Данфи из местного медицинского центра оплатил своим сотрудникам топливные ваучеры, чтобы те могли добираться до работы и не выпадали из графика. После этого он решил, что эти расходы должен компенсировать тот, кого он считает ответственным за рост цен.

Свою позицию он изложил прямо: США несут ответственность за происходящее и должны оплатить счёт. В письме, приложенном к инвойсу, он связал подорожание топлива с текущим геополитическим кризисом и действиями американской администрации.

Повод для такого шага понятен даже без эмоций. В стране цены на бензин выросли примерно на 50 центов за литр, и средняя стоимость уже превышает 3 доллара. Для сотрудников это стало не просто неприятным фактором, а реальной нагрузкой на бюджет.

Сам врач говорит, что действовал «из принципа» и даже призвал другие компании и частных лиц делать то же самое — выставлять счета за последствия решений, которые принимаются далеко за пределами их страны.

Финальная деталь делает эту историю почти идеальной: в счёте указано, что оплата ожидается в течение семи дней. При этом сам автор письма признаёт, что не рассчитывает получить деньги — важнее был сам жест.

Вопрос остаётся открытым. Если подобная логика приживётся и каждый начнёт считать убытки от глобальных решений, адресатов для таких счетов может оказаться гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.