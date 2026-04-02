Цены на нефть выросли после заявлений Трампа по Ирану

© Deutsche Welle 2 апреля, 2026 12:28

Мир

Обращение президента США Дональда Трампа к нации, в котором он пообещал "вскоре" завершить войну США и Израиля против Ирана и анонсировал мощные удары по Исламской Республике в ближайшие "две-три недели", не впечатлило инвесторов. В результате цены на нефть на мировых рынках выросли, а курсы акций упали, констатирует агентство AFP утром в четверг, 2 апреля.

Нефть марки Brent, цена на которую 1 апреля опустилась ниже 100 долларов за баррель, подскочила почти на семь процентов - до 108,15 доллара, а цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла более чем на шесть процентов - до 106,75 доллара.

Обращение Трампа к нации в связи с войной в Иране

"Мы собираемся нанести им (Ирану. - Ред.) чрезвычайно сильные удары в течение следующих двух-трех недель. Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им самое место", - сказал Дональд Трамп в ночь на 2 апреля. Он также пригрозил, что в случае отказа Исламской Республики пойти на сделку на условиях Вашингтона, США нанесут "очень сильный удар по каждой из их электростанций, и, вероятно, одновременно".

Кроме того, американский президент вновь призвал страны, которые нуждаются в поставках нефти через блокируемый Ираном Ормузский пролив, самостоятельно его освободить. "Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе. Они должны дорожить им. Они должны ухватиться за это и лелеять его. У них это легко получится. Идите к проливу и просто возьмите его. Защитите его. Используйте его для себя", - заявил Трамп, отметив, что США не нуждаются в этом маршруте. 

Эти слова главы Белого дома подорвали начинающееся восстановление на мировых рынках, ставшее следствием недавних заявлений президента США о том, что война в Иране "закончится очень быстро", и заверений президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, что у Ирана "есть необходимая воля" для завершения этого конфликта, констатируют журналисты.

Преждевременное понижение цен на нефть

Дональд Трамп "говорил о достигнутых целях, но не о разрешении конфликта. О продолжении ударов, а не о выводе войск. О возможной эскалации, а не о завершении", - цитирует AFP в этой связи эксперта компании SPI Asset Management Стивена Иннеса. "Этот месседж не означал панику, но в нем явно прослеживалась мысль о незавершенности дела. А на рынках незавершенные дела - это кислород для волатильности.

"Поэтому нефть поступила так, как она всегда поступает, когда иллюзия дает трещину. Она подскочила в цене не потому, что война внезапно обострилась, а потому, что рынок преждевременно отразил понижение цен в связи с ожиданием ее окончания".

В свою очередь эксперт компании Pepperstone Майкл Браун, комментируя развитие на рынке после обращения Дональда Трампа к американской нации, выразил мнение, что "инвесторам хотелось услышать чуть больше того, о чем рассказал Трамп". Президент США "не смог назвать четкие временные рамки для окончания конфликта", уточнил он.

Неясные перспективы завершения войны в Иране

Противоречивые заявления Трампа и иранских властей о возможных перспективах окончания войны, а также продолжающаяся блокада Тегераном Ормузского пролива, играющего ключевую роль для поставки 20% нефти на мировой рынок, привели к большой волатильности рынка, следует из публикации.

Ранее управляющий директор Всемирного банка Паскаль Донохоу выразил опасения, что кризис, вызванный войной в Иране, окажет влияние на экономику всего мира.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

