Озолотились! Сколько денег получила Юрмала от платы за въезд до и после повышения цены

Доходы от выдачи пропусков на въезд в Юрмалу в январе-феврале 2025 года, когда цена пропуска составляла 3 евро, составили 946 тыс. евро.

При этом, как сообщает самоуправление, в январе и феврале 2026 года 23% общего числа въезжавших в город составили люди, которым были предоставлены пропуска с освобождением от платы или скидками.

Как сообщалось, в этом году плата за въезд в Юрмалу увеличена с 3 до 5 евро, а стоимость пропусков на более длительный срок почти удвоилась - с 10 до 20 евро за недельный пропуск, с 31 евро до 60 евро за месячный пропуск, с 55 евро до 100 евро за пропуск на три месяца. Пропуск на полгода теперь стоит 180 евро вместо 107 евро, а годовой - 270 евро вместо прежних 180 евро.

Руководство самоуправления в качестве основной причины повышения цен указало необходимость снижения интенсивности движения в городе. Оппозиция выступала против этих изменений, указывая на возможное негативное влияние повышения цен на поток туристов, что в свою очередь может отрицательно сказаться на местных предпринимателях.

Согласно данным самоуправления, интенсивность движения в Юрмале в последние три года остается стабильно высокой: в 2024 году зафиксировано 4,4 млн въездов, с 1 апреля по 30 сентября 2022 года - 4,3 млн, с 1 апреля по 30 сентября 2023 года - 4,5 млн.