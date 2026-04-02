Готовите — и дышите ядом? Что нашли учёные в обычных кухнях

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что газовые плиты выделяют диоксид азота — тот самый газ, который обычно связывают с выхлопами машин и городским смогом. Причём в некоторых случаях его концентрация в квартире может сравниваться с уличной — или даже превышать её.

Самое неприятное — это происходит не где-то в лаборатории, а в обычной жизни. Достаточно просто включить плиту и начать готовить.

По данным исследования, у миллионов людей уровень этого газа дома регулярно превышает рекомендуемые нормы. Особенно это касается небольших квартир, где воздух хуже циркулирует, и помещений без нормальной вентиляции.

Отдельный момент — эффект не исчезает сразу. Повышенная концентрация может сохраняться часами после того, как готовка закончилась.

И это не единственный сигнал. В предыдущих работах те же исследователи находили в выбросах газовых плит бензол — вещество, которое относят к канцерогенам.

При этом речь не идёт о «немедленной опасности». Никто не говорит, что одна готовка превращает кухню в токсичную зону. Но при регулярном использовании эффект накапливается — и именно это вызывает вопросы.

Интересно, что снаружи воздух давно регулируется и контролируется, а внутри дома — почти нет. Хотя, как показывает исследование, разница между «улицей» и «квартирой» уже не такая очевидная.

Учёные отмечают, что переход на электрические плиты может заметно снизить уровень загрязнения воздуха в доме. Но это уже вопрос выбора, привычек и, для многих, стоимости.

И вот здесь возникает ощущение, которое раньше почти не появлялось.

Мы привыкли думать, что опасность — снаружи.

А оказалось, что часть её может спокойно жить у нас на кухне.