Готовите — и дышите ядом? Что нашли учёные в обычных кухнях

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 13:21

Азбука здоровья

Кухня долго считалась самым «безопасным» местом в доме. Домашняя еда, тепло, уют. Но новое исследование показало: во время обычной готовки воздух может становиться не чище — а хуже, чем на улице.

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что газовые плиты выделяют диоксид азота — тот самый газ, который обычно связывают с выхлопами машин и городским смогом. Причём в некоторых случаях его концентрация в квартире может сравниваться с уличной — или даже превышать её.

Самое неприятное — это происходит не где-то в лаборатории, а в обычной жизни. Достаточно просто включить плиту и начать готовить.

По данным исследования, у миллионов людей уровень этого газа дома регулярно превышает рекомендуемые нормы. Особенно это касается небольших квартир, где воздух хуже циркулирует, и помещений без нормальной вентиляции.

Отдельный момент — эффект не исчезает сразу. Повышенная концентрация может сохраняться часами после того, как готовка закончилась.

И это не единственный сигнал. В предыдущих работах те же исследователи находили в выбросах газовых плит бензол — вещество, которое относят к канцерогенам.

При этом речь не идёт о «немедленной опасности». Никто не говорит, что одна готовка превращает кухню в токсичную зону. Но при регулярном использовании эффект накапливается — и именно это вызывает вопросы.

Интересно, что снаружи воздух давно регулируется и контролируется, а внутри дома — почти нет. Хотя, как показывает исследование, разница между «улицей» и «квартирой» уже не такая очевидная.

Учёные отмечают, что переход на электрические плиты может заметно снизить уровень загрязнения воздуха в доме. Но это уже вопрос выбора, привычек и, для многих, стоимости.

И вот здесь возникает ощущение, которое раньше почти не появлялось.

Мы привыкли думать, что опасность — снаружи.
А оказалось, что часть её может спокойно жить у нас на кухне.

 

Комментарии (0)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

