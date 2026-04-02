Чрезвычайно заразно: в Латвии продолжается вспышка кори

© LETA 2 апреля, 2026 11:23

В Латвии продолжается вспышка кори, и на данный момент зарегистрировано уже 37 заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди заболевших - 13 детей в возрасте от шести до десяти лет, 13 - в возрасте от 11 до 15 лет, один заболевший - в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные заболевшие - взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, двое в возрасте от 36 до 40 лет, трое в возрасте от 41 до 45 лет, еще трое в возрасте от 46 до 50 лет и один в возрасте от 51 до 55 лет.

Как сообщалось, в основном заболели учащиеся одного учебного заведения - Рижской Вальдорфской школы.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю вакцинации, первая прививка от кори проводится в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в семь лет. Если в соответствующем возрасте не была проведена вакцинация, прививку можно сделать как оплачиваемую государством медицинскую услугу до достижения 25 лет.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, распространяющееся в основном воздушно-капельным путем через мельчайшие частицы, которые могут сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.
 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

