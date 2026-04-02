Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Работник ножа и топора: любитель громкой музыки напал на двух полицейских

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 12:15

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В прокуратуру после завершения расследования переданы материалы для возбуждения уголовного дела по факту угроз убийства сотрудников муниципальной полиции Вентспилса, сообщает Государственная полиция.

6 декабря 2025 года около 11:10 два сотрудника муниципальной прибыли по вызову в один из многоквартирных домов – громко играла музыка.

Инспектор муниципальной полиции разъяснил жильцу квартиры правила, которые необходимо соблюдать, проживая в многоквартирном доме, и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина ушел и вернулся с топором – вот, мол, мои документы. Был произведен замах топором, после чего один инспектор немного отступил назад, а второй инспектор немного отступил за дверь квартиры.

Далее мужчина высказал угрозы, а после этого, взяв в руки нож и топор, уже целенаправленно замахнулся в сторону инспектора.

Инспекторы муниципальной полиции Вентспилса прикрыли дверь, чтобы уклониться от топора и ножа. Мужчина стал скрести лезвием ножа по щели дверной коробки, видимо, пытаясь достать полицейских. Инспекторы муниципальной полиции применили специальные приемы борьбы и специальные средства – перцовый газ, схватили мужчину и повалили его на пол.

Мужчина оказал сопротивление, которое выразилось в активных физических действиях – он лягался ногами, вырывал руки из захватов сотрудников полиции и громко кричал. Кроме того, мужчина высказывал угрозы убить инспектора.

Сотрудники следственного отдела Северо-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции обратились в суд с просьбой применить к задержанному меру пресечения – арест, однако суд отклонил эту просьбу, поэтому полиция применила меру пресечения – полицейский надзор. Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные правонарушения.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать