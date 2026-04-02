Работник ножа и топора: любитель громкой музыки напал на двух полицейских

6 декабря 2025 года около 11:10 два сотрудника муниципальной прибыли по вызову в один из многоквартирных домов – громко играла музыка.

Инспектор муниципальной полиции разъяснил жильцу квартиры правила, которые необходимо соблюдать, проживая в многоквартирном доме, и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина ушел и вернулся с топором – вот, мол, мои документы. Был произведен замах топором, после чего один инспектор немного отступил назад, а второй инспектор немного отступил за дверь квартиры.

Далее мужчина высказал угрозы, а после этого, взяв в руки нож и топор, уже целенаправленно замахнулся в сторону инспектора.

Инспекторы муниципальной полиции Вентспилса прикрыли дверь, чтобы уклониться от топора и ножа. Мужчина стал скрести лезвием ножа по щели дверной коробки, видимо, пытаясь достать полицейских. Инспекторы муниципальной полиции применили специальные приемы борьбы и специальные средства – перцовый газ, схватили мужчину и повалили его на пол.

Мужчина оказал сопротивление, которое выразилось в активных физических действиях – он лягался ногами, вырывал руки из захватов сотрудников полиции и громко кричал. Кроме того, мужчина высказывал угрозы убить инспектора.

Сотрудники следственного отдела Северо-Курземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции обратились в суд с просьбой применить к задержанному меру пресечения – арест, однако суд отклонил эту просьбу, поэтому полиция применила меру пресечения – полицейский надзор. Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные правонарушения.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.