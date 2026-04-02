Шарики убивают? Почему от них всё чаще отказываются — даже продавцы

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 12:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Воздушные шарики долго считались самой безобидной частью праздника. День рождения, выпускной, прощание — яркие, лёгкие, улетают в небо и как будто ничего после себя не оставляют.

Проблема в том, что оставляют.

И иногда — с очень неприятными последствиями.

Учёные давно обращают внимание: шарики, попадая в природу, становятся одной из самых опасных форм мусора для животных. Морские птицы, например, чаще погибают именно от них, чем от других видов пластика. Остатки резины и фольги они принимают за еду, что приводит к блокировке пищеварения и гибели.

При этом даже «экологичные» латексные шарики разлагаются не так быстро, как принято думать. В исследованиях они сохраняли форму и структуру спустя месяцы, продолжая представлять угрозу. А фольгированные варианты вообще не разлагаются и могут ещё и мешать электросетям.

Несмотря на это, популярность шариков только росла. Арки, тоннели, огромные инсталляции — теперь это не только детские праздники, но и открытия магазинов, вечеринки и даже похороны, где запуск шариков стал символом прощания.

И вот здесь начался неожиданный поворот.

Некоторые продавцы начали отказываться их продавать.

Одна из них — владелица бизнеса по оформлению праздников — отказалась от заказа на сотни шаров для запуска в небо, хотя могла хорошо на этом заработать. Причина простая: «всё, что улетает, потом где-то падает».

И падает не в пустоту.

Фермеры жалуются на случаи, когда животные проглатывают шарики. Были истории с домашними питомцами. А сами шарики могут улетать на сотни и тысячи километров, оказываясь в океане или на чужих берегах.

Постепенно меняется и отношение отрасли. Профессиональные ассоциации уже советуют отказываться от массовых запусков, а в ряде стран и регионов такие практики ограничены или запрещены.

Параллельно всплывает ещё один неожиданный момент.

Гелий, благодаря которому шарики летают, — ограниченный ресурс. Он нужен, например, для медицинского оборудования, включая МРТ. И идея тратить его на праздничные украшения уже не кажется такой очевидной.

На этом фоне появляются альтернативы: мыльные пузыри, ленты, флажки, световые эффекты, даже посадка деревьев вместо символических запусков.

Шарики никуда не исчезли. Они по-прежнему выглядят празднично и привычно.

Но за этим ощущением лёгкости всё чаще начинают видеть совсем другую сторону.

Комментарии (0)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

