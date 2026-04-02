Шарики убивают? Почему от них всё чаще отказываются — даже продавцы

Проблема в том, что оставляют.

И иногда — с очень неприятными последствиями.

Учёные давно обращают внимание: шарики, попадая в природу, становятся одной из самых опасных форм мусора для животных. Морские птицы, например, чаще погибают именно от них, чем от других видов пластика. Остатки резины и фольги они принимают за еду, что приводит к блокировке пищеварения и гибели.

При этом даже «экологичные» латексные шарики разлагаются не так быстро, как принято думать. В исследованиях они сохраняли форму и структуру спустя месяцы, продолжая представлять угрозу. А фольгированные варианты вообще не разлагаются и могут ещё и мешать электросетям.

Несмотря на это, популярность шариков только росла. Арки, тоннели, огромные инсталляции — теперь это не только детские праздники, но и открытия магазинов, вечеринки и даже похороны, где запуск шариков стал символом прощания.

И вот здесь начался неожиданный поворот.

Некоторые продавцы начали отказываться их продавать.

Одна из них — владелица бизнеса по оформлению праздников — отказалась от заказа на сотни шаров для запуска в небо, хотя могла хорошо на этом заработать. Причина простая: «всё, что улетает, потом где-то падает».

И падает не в пустоту.

Фермеры жалуются на случаи, когда животные проглатывают шарики. Были истории с домашними питомцами. А сами шарики могут улетать на сотни и тысячи километров, оказываясь в океане или на чужих берегах.

Постепенно меняется и отношение отрасли. Профессиональные ассоциации уже советуют отказываться от массовых запусков, а в ряде стран и регионов такие практики ограничены или запрещены.

Параллельно всплывает ещё один неожиданный момент.

Гелий, благодаря которому шарики летают, — ограниченный ресурс. Он нужен, например, для медицинского оборудования, включая МРТ. И идея тратить его на праздничные украшения уже не кажется такой очевидной.

На этом фоне появляются альтернативы: мыльные пузыри, ленты, флажки, световые эффекты, даже посадка деревьев вместо символических запусков.

Шарики никуда не исчезли. Они по-прежнему выглядят празднично и привычно.

Но за этим ощущением лёгкости всё чаще начинают видеть совсем другую сторону.