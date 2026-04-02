Россия пытается расшатать ситуацию в Балтии; как ни странно, украинцы ей в этом помогают: Лукас

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 13:40

"Министр иностранных дел Латвии не могла выразиться более прямо в эфире польского телевидения: источники в украинской разведке просто ошибаются, утверждая, что Россия планирует оккупировать страны Балтии к 2027 году, — заявила Байба Браже ведущему TVP Аарону Даме, - пишет Эдвард Лукас, бывший старший редактор журнала The Economist, основатель и директор аналитического центра «Балтийский центр международной безопасности.

Ведущий выглядел удивленным: учитывая их историю, мировоззрение и стратегическую ориентацию, большинство посторонних наблюдателей предположили бы, что у стран Балтии и Украины будет одинаковая оценка угроз.

«Я понятия не имею, почему украинские чиновники говорят что-то подобное. Это просто неправда», — сказала министр иностранных дел Браже.

Недавние события дают подсказки относительно источника этой мрачной дезинформации.

Движение «Нарвская Народная Республика» якобы борется за автономию или даже больше для этого приграничного города на северо-востоке Эстонии.

В последнем посте Дмитрия Медведева в соцсетях марионетка Владимира Путина оскорбила бывшего премьер-министра Эстонии (ныне главу дипломатии ЕС) Каю Каллас, напомнив миру, что Эстония, как и восточная Украина, раньше была «Россией».

Блуждающие дроны — вероятно, украинские — вторглись в воздушное пространство Эстонии, Латвии, а теперь и Финляндии.

Один из них (без последствий) врезался в дымовую трубу электростанции, что вызвало саркастическую реакцию одного эстонского комментатора извинившегося за то, что препятствие помешало дрону поразить цель — предположительно российский порт Усть-Луга (другие дроны нанесли там серьезный ущерб).

Теперь Россия заявляет, что страны Балтии «открыли» свою территорию для украинских ударов.

Украинцы в социальных сетях, вторя киевским чиновникам, с удовольствием добавляют свои мрачные предупреждения.

Послание касается стран Балтии, но адресовано не им. Оно адресовано всей Европе. Если вы не поможете нам победить Россию сейчас, война скоро придет к вам. Западные СМИ тоже бьют в колокола.

Но логика здесь столь же ошибочна, сколь и тон высокомерный.

Как отметил Браже, Россия, уже испытывающая трудности в Украине, не имеет возможности атаковать НАТО. Более того, прибалтийские страны сейчас совершенно не похожи на Украину в 2022 году (или в 2014-м).

Эстония, Латвия и Литва находятся в состоянии боевой готовности, хорошо подготовлены и тесно интегрированы в международные альянсы. Риск нападения для России колоссален: новые оборонные планы НАТО предусматривают нанесение мощных ударов глубоко на территорию России (Калининград является главной целью).

Конечно, никто не должен успокаиваться (министры обороны стран Балтии только что призвали Европу усилить средства защиты от дронов). Но союзники не должны изображать маленькие страны как беззащитных пешек в игре великих держав; именно это и делает Россия.

Операция «разделяй и властвуй»

Настоящая проблема для стран Балтии — не маловероятное военное нападение в будущем, а информационная операция «разделяй и властвуй», которая ведется прямо сейчас, как подчеркнуло министерство обороны Латвии.

Она сочетает реальные события (беспилотники) и выдуманные трюки (Нарва), с подброшенным контентом и его усилением, в том числе через якобы антикремлевские (на самом деле фальшиво-патриотические) аккаунты в социальных сетях.

Польский эксперт по безопасности Лукаш Олейник пишет: «Цель здесь не в том, чтобы выиграть спор, потому что спора нет. Цель — подорвать доверие к институтам. Не нужно убеждать большинство — достаточно работать с маргинальными группами».

В число целей входят как отдельные слои внутренней аудитории (возможно, те, кто уже отчужден или напуган), так и зарубежная аудитория.

Боюсь, что впереди нас ждут новые повороты сюжета.

Предположим, Россия заявит, что вводит бесполетную зону вдоль своей западной границы, если соседи не прекратят предоставлять транзит украинским дронам? Это требование невыполнимо. Эти страны не могут прекратить то, чего они и не делают.

А если России не нравится, когда на нее нападают, ей следует прекратить вторжения в другие страны. Но непредвзятые наблюдатели — то есть те, кто настолько непредвзяты, что у них мозги выпадают — могут подумать, что такие требования заслуживают переговоров.

Финляндия уже нашла правильный подход, уравновешивая комплексную безопасность — бдительность, устойчивость, сплоченность, готовность и сдерживание — со стратегическим молчанием (холодно игнорируя трюки, ложь и истерики России).

Страны Балтии тоже могут так поступить. Но это не помогает, когда возбудимые друзья, какими бы благими ни были их намерения, дают плохие советы".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

