Россия пытается расшатать ситуацию в Балтии; как ни странно, украинцы ей в этом помогают: Лукас

Ведущий выглядел удивленным: учитывая их историю, мировоззрение и стратегическую ориентацию, большинство посторонних наблюдателей предположили бы, что у стран Балтии и Украины будет одинаковая оценка угроз.

«Я понятия не имею, почему украинские чиновники говорят что-то подобное. Это просто неправда», — сказала министр иностранных дел Браже.

Недавние события дают подсказки относительно источника этой мрачной дезинформации.

Движение «Нарвская Народная Республика» якобы борется за автономию или даже больше для этого приграничного города на северо-востоке Эстонии.

В последнем посте Дмитрия Медведева в соцсетях марионетка Владимира Путина оскорбила бывшего премьер-министра Эстонии (ныне главу дипломатии ЕС) Каю Каллас, напомнив миру, что Эстония, как и восточная Украина, раньше была «Россией».

Блуждающие дроны — вероятно, украинские — вторглись в воздушное пространство Эстонии, Латвии, а теперь и Финляндии.

Один из них (без последствий) врезался в дымовую трубу электростанции, что вызвало саркастическую реакцию одного эстонского комментатора извинившегося за то, что препятствие помешало дрону поразить цель — предположительно российский порт Усть-Луга (другие дроны нанесли там серьезный ущерб).

Теперь Россия заявляет, что страны Балтии «открыли» свою территорию для украинских ударов.

Украинцы в социальных сетях, вторя киевским чиновникам, с удовольствием добавляют свои мрачные предупреждения.

Послание касается стран Балтии, но адресовано не им. Оно адресовано всей Европе. Если вы не поможете нам победить Россию сейчас, война скоро придет к вам. Западные СМИ тоже бьют в колокола.

Но логика здесь столь же ошибочна, сколь и тон высокомерный.

Как отметил Браже, Россия, уже испытывающая трудности в Украине, не имеет возможности атаковать НАТО. Более того, прибалтийские страны сейчас совершенно не похожи на Украину в 2022 году (или в 2014-м).

Эстония, Латвия и Литва находятся в состоянии боевой готовности, хорошо подготовлены и тесно интегрированы в международные альянсы. Риск нападения для России колоссален: новые оборонные планы НАТО предусматривают нанесение мощных ударов глубоко на территорию России (Калининград является главной целью).

Конечно, никто не должен успокаиваться (министры обороны стран Балтии только что призвали Европу усилить средства защиты от дронов). Но союзники не должны изображать маленькие страны как беззащитных пешек в игре великих держав; именно это и делает Россия.

Операция «разделяй и властвуй»

Настоящая проблема для стран Балтии — не маловероятное военное нападение в будущем, а информационная операция «разделяй и властвуй», которая ведется прямо сейчас, как подчеркнуло министерство обороны Латвии.

Она сочетает реальные события (беспилотники) и выдуманные трюки (Нарва), с подброшенным контентом и его усилением, в том числе через якобы антикремлевские (на самом деле фальшиво-патриотические) аккаунты в социальных сетях.

Польский эксперт по безопасности Лукаш Олейник пишет: «Цель здесь не в том, чтобы выиграть спор, потому что спора нет. Цель — подорвать доверие к институтам. Не нужно убеждать большинство — достаточно работать с маргинальными группами».

В число целей входят как отдельные слои внутренней аудитории (возможно, те, кто уже отчужден или напуган), так и зарубежная аудитория.

Боюсь, что впереди нас ждут новые повороты сюжета.

Предположим, Россия заявит, что вводит бесполетную зону вдоль своей западной границы, если соседи не прекратят предоставлять транзит украинским дронам? Это требование невыполнимо. Эти страны не могут прекратить то, чего они и не делают.

А если России не нравится, когда на нее нападают, ей следует прекратить вторжения в другие страны. Но непредвзятые наблюдатели — то есть те, кто настолько непредвзяты, что у них мозги выпадают — могут подумать, что такие требования заслуживают переговоров.

Финляндия уже нашла правильный подход, уравновешивая комплексную безопасность — бдительность, устойчивость, сплоченность, готовность и сдерживание — со стратегическим молчанием (холодно игнорируя трюки, ложь и истерики России).

Страны Балтии тоже могут так поступить. Но это не помогает, когда возбудимые друзья, какими бы благими ни были их намерения, дают плохие советы".