У кого подрастут пенсии в апреле?

Работающим пенсионерам

С 1 апреля пенсии будут пересчитывать автоматически

Работающие пенсионеры, если они трудятся легально и перечисляют обязательные взносы социального страхования, могут каждый год увеличивать свою пенсию по старости.

Для этого надо было подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) о перерасчете пенсии. Это можно делать не чаще чем раз в 12 месяцев. Причем пенсии VSAA пересчитывало исключительно на основании заявления от пенсионера. Не все пенсионеры об этом знают, и не все это делают, а это значит – теряют свою законную добавку к пенсии..

Теперь поправки к закону «О государственных пенсиях» ввели автоматический перерасчет пенсии тем, кто после назначения пенсии по старости или инвалидности платит взносы обязательного социального страхования. Это означает, что работающему пенсионеру не нужно искать соответствующий раздел на портале Latvija.lv, чтобы подать заявление в Госагентство социального страхования в электронном виде.

Перерасчет, как и прежде, производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии.

А если же получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время? В таком случае он должен подать заявление с указанием желаемого месяца автоматического перерасчета. Но не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета пенсии или ее назначения.

В Латвии работают 44,2% пенсионеров в возрасте до 74 лет.

(!) Первый автоматический перерасчет пенсии будет 1 апреля 2026 года, а затем ежегодно.

Индексация – для всех

В ожидании октября

Октябрьская индексация пенсий – возможность практически всем получателям пенсий увеличить размер государственных выплат. Индексируются пенсии по старости и выслуге лет, по инвалидности и по потере кормильца и доплаты за стаж.

Каждый год меняются размер пенсии или ее части, которая подлежит индексированию, и коэффициент. В прошлом году это была сумма 1 488 евро - размер средней заработной платы из расчета уплачиваемых страховых взносов в стране за предыдущий календарный год.

Пяти группам пенсионеров был индексирован весь размер пенсии:

- политически репрессированные лица;

- инвалиды 1-й группы;

- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- те, кому пенсия по старости назначена до достижения возраста, установленного законом «О государственных пенсиях», в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида;

- пенсия назначена раньше в связи с уходом и воспитанием пяти и более детей.

Для пенсий по старости индекс (коэффициент) увеличивается пропорционально страховому стажу пенсионера. В октябре 2025 года это были следующие индексы:

- до 29 лет включительно – индекс 1,0635;

- от 30 до 39 лет – индекс 1,0686;

- от 40 до 44 лет – индекс 1,0737;

- от 45 лет и старше – индекс 1,0787.

Это дало прибавку к пенсии — от 38,10 до 47,22 евро, в зависимости стажа.

Для индексации других государственных пенсий и страховых выплат использовались фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635.

Такой же индекс применялся к доплатам к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, - индекс 1,0635. В октябре 2025 года индексировались размеры доплат - 1,62 и 2,43 евро за один год страхового стажа, с октября они составляют 1,72 и 2,58 евро соответственно.

* Подобная схема индексирования сохраняется из года в год – меняются только сумма индексирования и размер индекса.

Реальные доплаты

Прибавка возвращается по графику

Доплаты к пенсиям по старости и инвалидности за страховой стаж по закону полагаются тем, кто трудился и платил социальный налог в период до 31 декабря 1995 года включительно. Они выплачивались с 2006 года.

Однако с 2012 года назначение доплат к пенсиям было прекращено, хотя назначенные ранее доплаты выплачивались. Законной поддержки были лишены 35,2% пенсионеров по возрасту и 45,9% получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года.

В 2024 году, после 12-летнего перерыва, добрая традиция вернулась. Доплаты вместе с пенсией выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

В 2006 году за каждый год стажа была установлена ставка 0,70 лата, с 2014 года - 1 евро. С октября 2025 года после ряда индексаций доплаты составляют 1,72 и 2,58 евро за год.

Доплаты вернули, но обещали выплачивать постепенно, в течение шести лет. Вот график выплат - по годам назначения пенсии:

- в 2024 году с марта произведены первые выплаты после двенадцатилетнего перерыва пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах;

- в 2025 году доплаты стали получать те, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах;

- в 2026 году доплату выплачивают тем, кто вышел на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах;

- в 2027 году - тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах;

- в 2028 году – тем, кто вышел и выйдет на пению в 2024, 2025 и 2026 годах;

- в 2029 году доплаты обещают выплачивать тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Далее пенсии будут назначаться вместе с доплатой за страховой стаж до 1996 года.

Налоговые льготы

Необлагаемый минимум пенсионера – 1 000 евро

Не облагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 12 000 евро в год, или 1 000 евро в месяц. Это означает, что с прошлого, 2025 года часть пенсии до 1 000 евро не облагается подоходным налогом по ставке 25,5%. То есть пенсию размером менее 1 000 евро сениор получает полностью, без вычетов.

Работающий пенсионер может использовать свой необлагаемый минимум в 1 000 евро, разделив его по 500 евро между пенсией и зарплатой. Но тогда следует не забыть предоставить своему работодателю налоговую книжку - в системе EDS Госслужбы доходов (VID).

Подготовила Вера ВОЛОДИНА