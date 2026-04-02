«Начни заново в 45!» Почему этот совет может сломать вас сильнее, чем увольнение?

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 10:14

В какой-то момент это слышат почти все.

«Перезапусти себя».
«Пересоберсись!».
«Это шанс начать новую жизнь!».

Звучит красиво. Почти вдохновляюще.

Проблема в том, что чаще всего это говорят людям, которые только что потеряли работу.

История, которая сейчас обсуждается в медиа, проста и неприятна.

Женщина, пережившая несколько увольнений, прямо говорит: эти советы не помогают. Более того — мешают.

Потому что в момент, когда у тебя выбили почву из-под ног, тебе предлагают не поддержку, а новую задачу.

Сложную. И очень личную.

Вместо того чтобы дать время прийти в себя, человеку предлагают срочно «стать другим».

Не восстановиться — а переделать себя.

И если не получилось быстро — значит, ты сам виноват.


Особенно это чувствуется после 40.

Когда за плечами уже есть опыт, профессия, понятная логика жизни.

И вдруг всё это объявляется «устаревшим».

А вместо него — неопределённость и советы в духе стартап-презентаций.


Самое странное — эти слова звучат позитивно.

Но внутри них часто скрывается другое сообщение:

«Старое больше не нужно. Справляйся сам.»


И вот тут возникает вопрос, который редко произносят вслух.

А что, если проблема не в людях…
а в том, как с ними сейчас разговаривают?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

