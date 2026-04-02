«Начни заново в 45!» Почему этот совет может сломать вас сильнее, чем увольнение?

«Перезапусти себя».
«Пересоберсись!».
«Это шанс начать новую жизнь!».
Звучит красиво. Почти вдохновляюще.
Проблема в том, что чаще всего это говорят людям, которые только что потеряли работу.
История, которая сейчас обсуждается в медиа, проста и неприятна.
Женщина, пережившая несколько увольнений, прямо говорит: эти советы не помогают. Более того — мешают.
Потому что в момент, когда у тебя выбили почву из-под ног, тебе предлагают не поддержку, а новую задачу.
Сложную. И очень личную.
Вместо того чтобы дать время прийти в себя, человеку предлагают срочно «стать другим».
Не восстановиться — а переделать себя.
И если не получилось быстро — значит, ты сам виноват.
Особенно это чувствуется после 40.
Когда за плечами уже есть опыт, профессия, понятная логика жизни.
И вдруг всё это объявляется «устаревшим».
А вместо него — неопределённость и советы в духе стартап-презентаций.
Самое странное — эти слова звучат позитивно.
Но внутри них часто скрывается другое сообщение:
«Старое больше не нужно. Справляйся сам.»
И вот тут возникает вопрос, который редко произносят вслух.
А что, если проблема не в людях…
а в том, как с ними сейчас разговаривают?