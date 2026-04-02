«Начни заново в 45!» Почему этот совет может сломать вас сильнее, чем увольнение?

«Перезапусти себя».

«Пересоберсись!».

«Это шанс начать новую жизнь!».

Звучит красиво. Почти вдохновляюще.

Проблема в том, что чаще всего это говорят людям, которые только что потеряли работу.

История, которая сейчас обсуждается в медиа, проста и неприятна.

Женщина, пережившая несколько увольнений, прямо говорит: эти советы не помогают. Более того — мешают.

Потому что в момент, когда у тебя выбили почву из-под ног, тебе предлагают не поддержку, а новую задачу.

Сложную. И очень личную.

Вместо того чтобы дать время прийти в себя, человеку предлагают срочно «стать другим».

Не восстановиться — а переделать себя.

И если не получилось быстро — значит, ты сам виноват.



Особенно это чувствуется после 40.

Когда за плечами уже есть опыт, профессия, понятная логика жизни.

И вдруг всё это объявляется «устаревшим».

А вместо него — неопределённость и советы в духе стартап-презентаций.



Самое странное — эти слова звучат позитивно.

Но внутри них часто скрывается другое сообщение:

«Старое больше не нужно. Справляйся сам.»



И вот тут возникает вопрос, который редко произносят вслух.

А что, если проблема не в людях…

а в том, как с ними сейчас разговаривают?