Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
3 миллиона переписчиков и миллиарды анкет: Индия решила пересчитать всех

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 09:31

Всюду жизнь 0 комментариев

В Индии запускается процесс, от которого легко слегка потерять масштаб.

Страна начинает первую за 15 лет перепись населения — и это крупнейшая статистическая операция на планете.

Речь идёт не о тысячах людей с блокнотами.
В проекте задействуют более трёх миллионов сотрудников.

И впервые всё это переводят в цифру.

Данные будут собирать через мобильные приложения, а часть жителей сможет заполнить анкеты самостоятельно — онлайн. Для страны с населением более 1,4 млрд человек это выглядит как попытка провести инвентаризацию целого мира.

Перепись разобьют на два этапа.

Сначала — дома, жильё, условия жизни.
Потом — сами люди: доходы, образование, перемещения, социальные параметры.

Основная фаза стартует в 2027 году.

Но есть момент, о котором говорят заметно тише.

Один из самых чувствительных пунктов — кастовая принадлежность.

Формально дискриминация запрещена.
Фактически — кастовая система до сих пор влияет на карьеру, доходы и повседневную жизнь миллионов.

И именно поэтому часть экспертов опасается: такие данные могут не только показать реальную картину, но и усилить старые линии разделения.

Власти называют перепись «самой масштабной статистической задачей» в истории страны.

И, пожалуй, это редкий случай, когда формулировка звучит не как преувеличение.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

