3 миллиона переписчиков и миллиарды анкет: Индия решила пересчитать всех

Страна начинает первую за 15 лет перепись населения — и это крупнейшая статистическая операция на планете.
Речь идёт не о тысячах людей с блокнотами.
В проекте задействуют более трёх миллионов сотрудников.
И впервые всё это переводят в цифру.
Данные будут собирать через мобильные приложения, а часть жителей сможет заполнить анкеты самостоятельно — онлайн. Для страны с населением более 1,4 млрд человек это выглядит как попытка провести инвентаризацию целого мира.
Перепись разобьют на два этапа.
Сначала — дома, жильё, условия жизни.
Потом — сами люди: доходы, образование, перемещения, социальные параметры.
Основная фаза стартует в 2027 году.
Но есть момент, о котором говорят заметно тише.
Один из самых чувствительных пунктов — кастовая принадлежность.
Формально дискриминация запрещена.
Фактически — кастовая система до сих пор влияет на карьеру, доходы и повседневную жизнь миллионов.
И именно поэтому часть экспертов опасается: такие данные могут не только показать реальную картину, но и усилить старые линии разделения.
Власти называют перепись «самой масштабной статистической задачей» в истории страны.
И, пожалуй, это редкий случай, когда формулировка звучит не как преувеличение.