3 миллиона переписчиков и миллиарды анкет: Индия решила пересчитать всех

Страна начинает первую за 15 лет перепись населения — и это крупнейшая статистическая операция на планете.

Речь идёт не о тысячах людей с блокнотами.

В проекте задействуют более трёх миллионов сотрудников.

И впервые всё это переводят в цифру.

Данные будут собирать через мобильные приложения, а часть жителей сможет заполнить анкеты самостоятельно — онлайн. Для страны с населением более 1,4 млрд человек это выглядит как попытка провести инвентаризацию целого мира.

Перепись разобьют на два этапа.

Сначала — дома, жильё, условия жизни.

Потом — сами люди: доходы, образование, перемещения, социальные параметры.

Основная фаза стартует в 2027 году.

Но есть момент, о котором говорят заметно тише.

Один из самых чувствительных пунктов — кастовая принадлежность.

Формально дискриминация запрещена.

Фактически — кастовая система до сих пор влияет на карьеру, доходы и повседневную жизнь миллионов.

И именно поэтому часть экспертов опасается: такие данные могут не только показать реальную картину, но и усилить старые линии разделения.

Власти называют перепись «самой масштабной статистической задачей» в истории страны.

И, пожалуй, это редкий случай, когда формулировка звучит не как преувеличение.