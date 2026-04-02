Цены на топливо не снизятся сразу: а когда?

© LETA 2 апреля, 2026 10:38

Бизнес 0 комментариев

С 1 апреля начался трехмесячный период, установленный принятым на прошлой неделе законом об ограничении роста цен на топливо, в течение которого ставка акциза на дизельное топливо снижена на 15%.

До 30 июня акцизный налог на дизельное топливо составит 396 евро за 1000 литров, тогда как стандартная ставка составляет 467 евро, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, - 21 евро за 1000 литров (стандартная ставка - 70,05 евро).

Для обычного потребителя дизельного топлива изменения означают снижение примерно на 9 центов за литр. Уже 31 марта, за день до изменений, цены на автозаправках немного упали.

Например, на АЗС "Circle K Latvia" цена дизельного топлива во вторник снизилась на 7 центов - до 2,064 евро за литр.

В среду снижение уже было менее заметным: на АЗС "Circle K" цена упала еще на 2 цента, достигнув за два дня суммарного снижения на 9 центов (2,044 евро за литр), однако на АЗС "Neste" после снижения во вторник 1 апреля цена дизельного топлива вернулась к уровню понедельника (2,117 евро за литр).

"Розничные цены на топливо напрямую связаны с закупочной ценой, а сниженный акциз распространяется только на то топливо, которое торговцы приобрели у поставщиков начиная с 1 апреля. На запасы топлива, закупленные ранее, снижение налога не распространяется. В результате снижение цен вследствие изменения ставки акциза будет проявляться постепенно по мере поступления новых поставок на рынок", - поясняет председатель правления сети АЗС "Virši-A" Янис Виба.

Он также добавил, что одновременно с 1 апреля вступило в силу требование об обязательном добавлении биокомпонента в топливо, что создает небольшой дополнительный рост затрат и частично "съедает" эффект снижения акциза.

Снижение акциза на дизельное топливо сроком на три месяца введено с целью смягчения последствий резкого роста цен на топливо в марте, вызванного кризисом на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце биржевая цена дизельного топлива выросла примерно на 70%, а цена нефти марки "Brent" - на 44%. В Латвии средняя розничная цена дизельного топлива увеличилась с 1,504 евро за литр в январе-феврале до 2,13 евро за литр, то есть на 63 цента.

Рост цен на топливо существенно влияет на транспорт, логистику и другие отрасли, вызывая дальнейшее подорожание товаров и услуг. В сельском хозяйстве скачок цен на топливо совпал с началом весенних работ, что является критическим периодом для фермеров.

С учетом того, что для обработки одного гектара в течение сезона в среднем требуется 100 литров топлива, это означает рост затрат на 50 евро на каждый гектар.

(Latvijas Avīze)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

