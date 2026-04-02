Не гладить: робособаки начали охранять дата-центры

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 16:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока обсуждают искусственный интеллект и его влияние на офисные профессии, параллельно происходит менее заметный, но куда более наглядный сдвиг.

Дата-центры — те самые огромные комплексы, на которых держится интернет и ИИ — всё чаще начинают охранять робособаки.

Речь идёт о четырёхлапых роботах, разработанных компаниями вроде Boston Dynamics и Ghost Robotics. Эти машины уже патрулируют территории, проверяют оборудование и передают видео в режиме реального времени.

Причина проста и вполне прагматична. Современные дата-центры занимают десятки гектаров и работают круглосуточно. Контролировать такие пространства силами людей становится всё сложнее и дороже.

Роботы в этом смысле выглядят как идеальное решение: они не устают, не болеют, могут работать ночью и в плохую погоду, а также быстро фиксируют любые отклонения — от открытых дверей до перегрева оборудования.

Кроме охраны, на них постепенно начинают возлагать и другие задачи. Например, обходы внутри объектов, поиск утечек, контроль температуры и даже создание карт территории.

Цена при этом вполне «взрослая»: такие устройства стоят от примерно 165 до 300 тысяч долларов, но компании рассчитывают, что они окупаются за счёт снижения затрат на персонал.

Интерес к таким системам резко вырос за последний год — и это напрямую связано с бумом строительства дата-центров под нужды искусственного интеллекта.

При этом важно, что роботы не заменяют людей полностью. Пока они работают как «второй слой» — патрулируют, наблюдают и передают данные, а решения по-прежнему остаются за операторами.


Самое любопытное в этой истории даже не технологии.

А то, как незаметно меняется привычная картина безопасности.

Раньше это был человек с рацией.

Теперь — машина, которая ходит сама и смотрит за всем сразу.

И к этому, похоже, придётся привыкать быстрее, чем кажется.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

