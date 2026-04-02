Грех жаловаться: минувший март был самым теплым в истории метеорологических наблюдений

Средняя температура воздуха в марте превысила норму на 4,2 градуса и составила +4,4 градуса. Самая низкая температура воздуха составила -8,4 градуса 8 марта в Даугавпилсе, а 29 марта на метеостанции в Даугавпилсе была зафиксирована самая высокая температура месяца в стране - +17,9 градуса.

Все дни марта температура воздуха была выше нормы, и за месяц было побито 123 суточных температурных рекорда, а пять из них стали рекордами для всей Латвии.

Количество осадков в марте составило всего 6,1 мм, или 17% от нормы. Таким образом, март этого года стал четвертым самым сухим за всю историю метеонаблюдений.

Наибольшее количество осадков в марте было зафиксировано в Айнажи - 15,7 мм, тогда как в Даугавпилсе оно не превысило 2,4 мм.

Средняя относительная влажность воздуха в марте составила 76% - от 69% в Дагде и Резекне до 86% в Лиепае.

Самые сильные порывы ветра были зафиксированы 25 марта в Вентспилсе - 22,2 метра в секунду.