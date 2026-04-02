Пили из человеческого черепа? В Оксфорде это делали… до 2015 года

В одном из колледжей Оксфордского университета на торжественных ужинах использовали чашу, сделанную из человеческого черепа. И, как выяснилось, происходило это не сто лет назад, а практически вчера — вплоть до 2015 года.

Речь идёт о Ворчестерском колледже, где этот предмет долгое время считался частью традиции. Череп попал туда ещё в 1946 году — его передал бывший студент, в семье которого он хранился.

Сначала это выглядело как странный исторический артефакт. Но со временем стало ясно: это не просто «экзотика из прошлого».

По данным исследователя Дэна Хикса, чаша могла быть сделана из останков женщины, находившейся в рабстве. И именно этот факт стал поворотным.

Использование предмета начали ограничивать после 2011 года, а затем полностью прекратили. Причина — не только этика, но и юридические вопросы.

Сам колледж признаёт, что чаша действительно использовалась, хотя и утверждает, что в последние годы — «крайне редко».

Сейчас доступ к этому предмету закрыт, и он хранится в архиве.



Самое странное в этой истории даже не сам череп.

А то, насколько долго такие вещи могут оставаться «традицией» — пока кто-то не задаст простой вопрос: а это вообще нормально?