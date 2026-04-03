Новые рейтинги партий! Кто прошёл бы в Сейм, если бы выборы были в марте?

Среди партий правящей коалиции наилучший результат показали «Progresīvie», занявшие второе место с поддержкой 6,9% избирателей и опередив партию премьер-министра «Jaunā vienotība» (JV). На третьем месте расположилась «Nacionālā apvienība» (NA), которую готовы поддержать 6,4% граждан.

Далее в рейтинге следуют «Suverēna vara» (SV) с 6,2% поддержки, «Apvienotais saraksts» (AS) — 6%, а «Jaunā vienotība» (JV) занимает шестое место с результатом 5,9%. При этом именно JV испытала наиболее заметное снижение поддержки по сравнению с ноябрём прошлого года.

Согласно данным опроса, остальные партии в марте не преодолели бы 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Сейм. Ближе всего к нему оказалась Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) с поддержкой 4,7%.

Также опрос показал, что 26,1% респондентов пока не определились, за какую партию голосовать. В исследовании, проведённом в марте, приняли участие 1809 граждан Латвии в возрасте от 18 до 75 лет во всех регионах страны.