Новые рейтинги партий! Кто прошёл бы в Сейм, если бы выборы были в марте?

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 11:36

В марте лидером рейтинга политических партий в Латвии остаётся партия «Latvija pirmajā vietā» (LPV), поддержку которой выразили 8,9% избирателей. Такие данные следуют из опроса центра исследований SKDS, проведённого по заказу Латвийского телевидения.

Среди партий правящей коалиции наилучший результат показали «Progresīvie», занявшие второе место с поддержкой 6,9% избирателей и опередив партию премьер-министра «Jaunā vienotība» (JV). На третьем месте расположилась «Nacionālā apvienība» (NA), которую готовы поддержать 6,4% граждан.

Далее в рейтинге следуют «Suverēna vara» (SV) с 6,2% поддержки, «Apvienotais saraksts» (AS) — 6%, а «Jaunā vienotība» (JV) занимает шестое место с результатом 5,9%. При этом именно JV испытала наиболее заметное снижение поддержки по сравнению с ноябрём прошлого года.

Согласно данным опроса, остальные партии в марте не преодолели бы 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Сейм. Ближе всего к нему оказалась Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) с поддержкой 4,7%.

Также опрос показал, что 26,1% респондентов пока не определились, за какую партию голосовать. В исследовании, проведённом в марте, приняли участие 1809 граждан Латвии в возрасте от 18 до 75 лет во всех регионах страны.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

