40 стран обсудили безопасность судоходства через Ормузский пролив

© Deutsche Welle 2 апреля, 2026 21:39

Мир 0 комментариев

Около 40 стран в четверг, 2 апреля, обсудили на  видеоконференции, созванной по инициативе Великобритании, вопрос о том, как восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив. "Мы сосредоточены на дипломатических и международных мерах планирования, включая совместную мобилизацию всего арсенала дипломатических и экономических инструментов и рычагов давления", - заявила британский министр иностранных дел Иветт Купер в начале встречи.

При этом речь не идет о силовом открытии пролива, который предлагали США, - в настоящее время Ормуз контролируется Ираном. Центральной темой организованных Лондоном переговоров стало обеспечение достаточной уверенности у судовладельцев для возобновления прохода судов через Ормузский пролив, а также снижение страховых премий.

Иветт Купер назвала позицию Тегерана безрассудной, подчеркнув, что блокада Ормуза угрожает экономической безопасности всего мира. Иран захватил международный судоходный маршрут, взяв мировую экономику в заложники, заявила глава британского МИДа на конференции, в которой в числе прочих участвовали Германия, Франция, Канада, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. США представлены не были. Ряд стран направил на встречу представителей ниже уровня министра иностранных дел.

 Трамп об Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что обеспечение безопасности Ормузского пролива - задача других государств, но не Соединенных Штатов. США и Израиль начали войну против Ирана в конце февраля. В ответ Иран пригрозил обстреливать танкеры в Ормузском проливе, что привело к перебоям в поставках энергоносителей из Персидского залива, прежде всего в Азию, и резкому росту цен на энергоносители.

США не зависят от нефти и газа из ближневосточного региона и в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем нефти. Тем не менее бензин резко подорожал и в Соединенных Штатах, что негативно воспринимают даже сторонники Трампа. Израиль располагает собственными месторождениями газа в Средиземном море.

Трудности планирования

Поскольку неизвестно, когда США и Израиль завершат войну против Ирана, предварительное планирование на послевоенный период крайне затруднено. Тем не менее критика, высказанная Трампом, подтолкнула ряд европейских правительств к желанию продемонстрировать активную позицию.

Лидирующую роль в формировании коалиции стремятся взять на себя прежде всего Великобритания и Франция. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предложил выделить для операции минные тральщики, хотя пока неясно, действительно ли Иран минировал пролив.

Европейские страны отвергают свое участие в войне США и Израиля против Ирана и намерены действовать лишь после ее окончания. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение в возможности разблокировать пролив военными средствами. Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что пролив останется небезопасным до тех пор, пока продолжается война.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

