40 стран обсудили безопасность судоходства через Ормузский пролив

При этом речь не идет о силовом открытии пролива, который предлагали США, - в настоящее время Ормуз контролируется Ираном. Центральной темой организованных Лондоном переговоров стало обеспечение достаточной уверенности у судовладельцев для возобновления прохода судов через Ормузский пролив, а также снижение страховых премий.

Иветт Купер назвала позицию Тегерана безрассудной, подчеркнув, что блокада Ормуза угрожает экономической безопасности всего мира. Иран захватил международный судоходный маршрут, взяв мировую экономику в заложники, заявила глава британского МИДа на конференции, в которой в числе прочих участвовали Германия, Франция, Канада, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. США представлены не были. Ряд стран направил на встречу представителей ниже уровня министра иностранных дел.

Трамп об Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что обеспечение безопасности Ормузского пролива - задача других государств, но не Соединенных Штатов. США и Израиль начали войну против Ирана в конце февраля. В ответ Иран пригрозил обстреливать танкеры в Ормузском проливе, что привело к перебоям в поставках энергоносителей из Персидского залива, прежде всего в Азию, и резкому росту цен на энергоносители.

США не зависят от нефти и газа из ближневосточного региона и в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем нефти. Тем не менее бензин резко подорожал и в Соединенных Штатах, что негативно воспринимают даже сторонники Трампа. Израиль располагает собственными месторождениями газа в Средиземном море.

Трудности планирования

Поскольку неизвестно, когда США и Израиль завершат войну против Ирана, предварительное планирование на послевоенный период крайне затруднено. Тем не менее критика, высказанная Трампом, подтолкнула ряд европейских правительств к желанию продемонстрировать активную позицию.

Лидирующую роль в формировании коалиции стремятся взять на себя прежде всего Великобритания и Франция. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предложил выделить для операции минные тральщики, хотя пока неясно, действительно ли Иран минировал пролив.

Европейские страны отвергают свое участие в войне США и Израиля против Ирана и намерены действовать лишь после ее окончания. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение в возможности разблокировать пролив военными средствами. Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что пролив останется небезопасным до тех пор, пока продолжается война.