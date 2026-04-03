О насилии по-русски нельзя? Нацактивисты оскоблены подготовкой выставки в Даугавпилсе

На листовках сообщается, что центр готовит в Даугавпилсе выставку "Музей вещественных доказательств". И собирает предметы с историями разного рода насилия. В коллекции музея таких уже около сотни. Предмет на выставку со своим рассказом можно прислать анонимно.

Для сбора предметов на выставку организаторы посчитали возможным распространить информацию с призывом в том числе на русском языке. Именно это вызвало нападки нацактивстов:

Centrs “Marta” Daugavpilī izlīmējis šādus, lūk, stiķerus. Atrodi latvju valsts valodu.

Lieki teikt, ka vienlaikus var uzskatīt, ka ir noticis huligānisma akts, nesaskaņoti uzlīmējot stiķeri uz infodēļa stikla virsū. pic.twitter.com/Y9xi6sGWpP — Karl_With_An_L (@karlwithanl) April 2, 2026

"В Центре «Марта» в Даугавпилсе развешаны эти наклейки. Найдите латышский государственный язык. Излишне говорить, что наклеивание наклейки на стекло информационного щита без должного согласования также может считаться актом хулиганства", - возмущён мужчина.

Нацактивисты требуют от Центра госязыка и других компетентных органов расследовать этот случай.