Что нам ждать после серого утра? Погода в Страстную пятницу

Утром небо будет облачным, но после восхода солнца постепенно прояснится, и во многих местах появится солнце. Местами в прибрежных районах в первой половине дня сохранится туман и дымка.

Во второй половине дня облачность снова увеличится, местами в западных и центральных районах возможен дождь.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +9…+13 градусов, на побережье будет прохладнее — +3…+8 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха составит +10…+12 градусов.