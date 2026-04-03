Трамп вводит пошлины до 100% на запатентованные лекарства

Для компаний, подписавших ценовое соглашение по принципу «наибольшего благоприятствования» и активно строящих в США мощности для переноса в страну производства запатентованных препаратов и их компонентов, ставка пошлины составит 0 %.

Для тех, у кого нет ценового соглашения, но кто реализует в США такие проекты, будет действовать пошлина 20 %, которая в течение четырёх лет вырастет до 100 %.

Как заявил журналистам в ходе телефонного брифинга один из высокопоставленных представителей администрации, у компаний ещё есть несколько месяцев на переговоры до вступления в силу 100‑процентных пошлин: 120 дней для крупных компаний и 180 дней для остальных.

Этот представитель, выступавший на условиях анонимности, чтобы заранее рассказать о содержании указа, не назвал ни компании, ни препараты, которые могут попасть под повышенные пошлины, но отметил, что администрация уже договорилась о 17 ценовых соглашениях с крупнейшими фармпроизводителями, из которых 13 уже подписаны.

В указе Трамп написал, что считает такие меры необходимыми «для предотвращения угрозы подрыва национальной безопасности, связанной с импортом лекарственных средств и фармацевтических ингредиентов».

Документ появился в первую годовщину так называемого Дня освобождения Трампа, когда президент объявил о масштабных новых импортных пошлинах практически против всех стран мира, что вызвало обвал на фондовом рынке.

Пошлины «Дня освобождения» вошли в число тех, которые Верховный суд отменил в феврале.

Некоторые уже предупредили о последствиях объявленных в четверг пошлин. Гендиректор отраслевой ассоциации фармпроизводителей PhRMA Стивен Дж. Убл заявил, что налоги «на передовые лекарства повысят издержки и могут поставить под угрозу инвестиции в США на миллиарды долларов».

Он напомнил о и без того значительном присутствии США в секторе биофармацевтического производства и отметил, что лекарства, поступающие из других стран, «в подавляющем большинстве поступают из надёжных союзников США».

С начала второго срока Трамп обрушил на торговых партнёров США шквал новых импортных пошлин и неоднократно обещал, что очень высокие тарифы на зарубежные лекарства не за горами.

В то же время администрация использовала угрозу новых сборов, чтобы за последний год заключить сделки с крупными компаниями — такими как Pfizer, Eli Lilly и Bristol Myers Squibb — с обещаниями более низких цен на новые препараты.

Помимо индивидуальных ставок для компаний, несколько стран договорились с США о торговых рамках, которые дополнительно ограничивают пошлины на поставляемые в Америку лекарства.

Для ЕС, Японии, Южной Кореи и Швейцарии США установят 15‑процентную пошлину на запатентованные лекарственные препараты, что соответствует ранее согласованным ставкам для большинства товаров, а для Великобритании тариф составит 10 %, который, как оговаривается в четверговом указе, «впоследствии будет снижен до нуля» в рамках будущих торговых соглашений.

Ранее власти Великобритании заявляли, что добились нулевой пошлины на все поставляемые в США британские лекарства как минимум на три года.

Трамп также обновил пошлины на металлы

Кроме того, в четверг Трамп представил обновление своих 50‑процентных пошлин на импортную сталь, алюминий и медь.

С понедельника, согласно новому указу, ставки пошлин на эти металлы будут рассчитываться исходя из «полной таможенной стоимости» — суммы, которую американские покупатели платят при приобретении зарубежного металла; по словам чиновников администрации, это не позволит импортёрам из других стран уходить от повышенных платежей.

Изделия, полностью изготовленные из стали, алюминия или меди, для большинства стран по‑прежнему будут облагаться пошлиной в 50 %.

Однако администрация меняет и порядок расчёта пошлин для так называемых производных металлов — готовой продукции, которая содержит в себе эти металлы, но не состоит из них полностью.

Как сообщили чиновники журналистам в четверг, для товаров, в которых металл составляет менее 15 % веса (например, колпачок флакона духов), теперь будут применяться только страновые тарифы.

Но для продукции с более высоким содержанием металла, например стиральной машины, в основном сделанной из стали, будет действовать пошлина 25 % на всю стоимость товара.

Ожидаются новые отраслевые пошлины

Четверговые указы стали очередным примером того, как Трамп всё чаще прибегает к отраслевым пошлинам. Для их введения президент задействовал статью 232 Закона о расширении торговли 1962 года — тот же инструмент, который он использовал для обложения импортом автомобилей, древесины и даже кухонных шкафов.

Многие ожидают, что в будущем появятся и новые пошлины, привязанные к конкретным видам товаров.

Причина в том, что решение Верховного суда отменило пошлины, введённые Трампом на основании другого закона — Акта о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, который позволял ему мгновенно вводить тарифы против любой страны практически в любом размере.

Хотя решение суда от 20 февраля стало серьёзным ударом по экономической повестке Трампа, у президента по‑прежнему остаётся немало возможностей для агрессивного обложения импорта.

Помимо отраслевых сборов, Трамп уже через несколько часов после вердикта Верховного суда ввёл 10‑процентную пошлину на весь импорт, опираясь на отдельные полномочия, однако этот сбор может действовать лишь 150 дней. Около двух десятков штатов уже оспаривают новые тарифы.

Трамп утверждает, что его резкое повышение импортных налогов необходимо, чтобы вернуть богатство, якобы «украденное» у США. По его словам, новые меры сократят накапливающийся десятилетиями торговый дефицит Америки и вернут производство в страну. Но президент прибегал к пошлинам и из‑за личных обид, и в ответ на политических критиков. А сбои в глобальных цепочках поставок уже обходятся дорого и бизнесу, и домохозяйствам , которые и без того испытывают давление из‑за роста цен.