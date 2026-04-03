Готовимся к Пасхе: что выгодно купить прямо сегодня?
Светлый день приближается — рассказываем, как порадовать близких, сэкономить на продуктах и удивить изысканным столом.
Пасха — один из самых любимых праздников в нашей стране, который принято проводить с семьёй и близкими. Какими лакомствами украсить обеденный стол и чем угощать дорогих гостей? Как создать особое настроение при помощи самых простых вещей?
Читайте в нашем пасхальном обзоре:
- рецепт особого пирога с рыбой от шеф-повара Лауриса Алексеева;
- продукты по выгодным ценам в Maxima Latvija;
- советы по окрашиванию яиц и эффектному декору дома.
Куличи — радость для всех без исключения
Пасху празднуют не только верующие, но и атеисты и агностики. Это, прежде всего, добрый праздник, который делает жизнь семьи светлее и радостнее. Его стоит провести вкусно и в кругу близких — пригласите друзей, родственников и наполните этот день тёплыми моментами.
Первое, что должно стоять на традиционном пасхальном столе, — это, конечно, кулич: высокий, сдобный, покрытый сладкой глазурью. Это центральный элемент праздничного стола.
Мало кто знает, что появлением популярной сегодня разновидности кулича мы обязаны польскому королю Станиславу Лещинскому и его повару Николя Стореру в 1720-х годах. Они создали рецепт десерта из теста для бриошей с изюмом, который пропитывали вином. Позже француз Брийя-Саварен усовершенствовал этот рецепт — так появился знакомый нам кулич из воздушного теста, выпекаемый в цилиндрической форме.
Классический кулич готовится из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма, сухофруктов и орехов. В него можно добавить лимонную цедру, миндаль, корицу, кардамон или шафран.
Идеально, если вы испечёте кулич вместе с детьми или внуками. Но если кулинарные эксперименты не для вас — его всегда можно купить. Обратите внимание на выгодные предложения в Maxima Latvija — сейчас действуют скидки до 40%:
- кулич с яблоками и тыквой Svētku kuličs Daugulis, 365 г — 2,33 евро;
- кулич с изюмом, фруктами и шоколадом, 350 г (Baltās Naktis) — 2,39 евро;
- кулич Lieldienu с маффинами и изюмом, 420 г (Latvijas Maiznieks) — 2,39 евро.
Ассортимент, конечно, гораздо шире — мы отметили лишь те варианты, которые особенно хороши по соотношению цены и качества.
Пасхальные яйца: красиво и доступно
Крашение яиц — ещё одна важная традиция. Несколько простых рекомендаций: яйца нужно вымыть, сварить вкрутую (около 9 минут) и остудить. Затем опустить их в отвар луковой шелухи, свёклы, куркумы или каркаде, добавив чайную ложку уксуса, и оставить до получения нужного оттенка.
В Maxima Latvija сейчас представлен большой выбор яиц по приятным ценам:
- коричневые яйца Vievio, 10 шт. — 1,89 евро;
- яйца Kūtī dētas olas, 10 шт. — 2,29 евро;
- белые био-яйца Balticovo Bio A, 6 шт. — 2,79 евро.
Особое угощение — утка с яблоками
Чтобы стол выглядел по-настоящему празднично, часто запекают птицу целиком. Отличный вариант — свежая утка Well Done: сейчас она стоит 4,49 евро (скидка 44%).
- Для приготовления утки весом 2–3 кг понадобится:
- шесть зелёных яблок, стакан сметаны, чайная ложка тмина, соль, чёрный перец и немного растительного масла.
Птицу натирают специями, фаршируют яблоками, зашивают, смазывают сметаной и запекают сначала при 180 °C до румяной корочки, затем при 120 °C около часа, периодически поливая соком. Подают целиком или порционно с запечёнными яблоками.
Готовим карпа просто, вкусно и выгодно!
Свежий очищенный карп сейчас доступен по акции — 5,99 евро за килограмм.
Самый простой способ приготовления — запечь его в фольге. Для праздничного варианта можно начинить рыбу миндалём, изюмом, чесноком и апельсиновой цедрой — вкус получится насыщенным и необычным.
Пирог с лососем и яйцами от шеф-повара
Maxima Latvija вместе с Лаурисом Алексеевым предлагает рецепт, который отлично впишется в праздничное меню — слоёный пирог с лососем и яйцами.
«На пасхальном столе всё чаще хочется видеть что-то современное. Слоёный пирог — отличный выбор: он сытный, красивый и при этом простой в приготовлении», — отмечает шеф-повар. -- Этот рецепт подойдёт, чтобы удивить себя и близких, а также станет практичным способом использовать оставшиеся после праздников яйца. Особый вкусовой акцент блюду придаёт зернистая горчица марки Well Done Premium.
Что надо для такого пирога (все можно купить в Maxima Latvija):
- 2 листа слоёного теста
- 700 г филе форели или лосося (без кожи и костей)
- 3 варёных яйца
- 20 г листьев шпината
- 100 г салатных листьев
- соль, перец и щепотка сахара — по вкусу
- Для соуса: 4 дольки апельсина; половину луковицы; 50 г сливочного масла; 70 мл оливкового масла; 50 мл белого винного уксуса; 50 г зернистой горчицы Well Done Premium; соль, перец и щепотка сахара — по вкусу.
Приготовление – пошаговое:
- Филе лосося или форели посыпать солью, перцем и щепоткой сахара. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем обсушить;
- Один лист слоёного теста раскатать и выложить на пергамент;
- На тесто выложить листья шпината, сверху — рыбное филе, приправить солью и перцем, затем посыпать натёртым варёным яйцом;
- Накрыть вторым раскатанным листом теста и тщательно защипнуть края;
- Смазать поверхность взбитым яйцом;
- Выпекать в духовке при 180 °C около 20 минут, до золотистой корочки;
- Тем временем разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло, обжарить дольки апельсина, добавить лук и белый винный уксус;
- Немного прогреть, пока кислотность уксуса не станет мягче, затем добавить зернистую горчицу, соль, перец и щепотку сахара;
- Измельчить блендером до однородного соуса;
- На тарелку выложить салатные листья и сверху разместить нарезанные кусочки пирога.
Декор: создаём атмосферу за микро-вложения
А чтобы наполнить дом настроением Пасхи, используйте простые и доступные элементы: цветы, крашеные яйца, фигурки кроликов, декоративные веточки.
В Maxima Latvija сейчас можно найти пасхальный декор со скидками до 60%: подвесные украшения в виде овечек, зайцев и яиц, тематические салфетки, наклейки и композиции с живыми растениями.
Даже несколько деталей способны мгновенно создать ощущение праздника, уюта и весеннего обновления.
Пасхальные предложения — выбор за вами!
Сейчас — лучшее время, чтобы заранее купить всё необходимое к празднику. Обратите внимание на акционные товары и линейку Well Done Premium.
Дополнительно можно выгодно приобрести:
- свиной карбонад — 2,99 евро/кг;
- творог — 3,59 евро;
- сливочное масло — 0,99 евро;
- свежие огурцы — от 0,69 евро за штуку.
Цены и рецепты к Пасхе собрала 3 апреля 2026 года Людмила ВЕВЕРЕ.