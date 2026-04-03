Готовимся к Пасхе: что выгодно купить прямо сегодня?

Новости партнеров Редакция PRESS 3 апреля, 2026 13:46

Светлый день приближается — рассказываем, как порадовать близких, сэкономить на продуктах и удивить изысканным столом.

Пасха — один из самых любимых праздников в нашей стране, который принято проводить с семьёй и близкими. Какими лакомствами украсить обеденный стол и чем угощать дорогих гостей? Как создать особое настроение при помощи самых простых вещей?

Читайте в нашем пасхальном обзоре: 

  • рецепт особого пирога с рыбой от шеф-повара Лауриса Алексеева;
  • продукты по выгодным ценам в Maxima Latvija;
  • советы по окрашиванию яиц и эффектному декору дома.

 

Куличи — радость для всех без исключения

Пасху празднуют не только верующие, но и атеисты и агностики. Это, прежде всего, добрый праздник, который делает жизнь семьи светлее и радостнее. Его стоит провести вкусно и в кругу близких — пригласите друзей, родственников и наполните этот день тёплыми моментами.

Первое, что должно стоять на традиционном пасхальном столе, — это, конечно, кулич: высокий, сдобный, покрытый сладкой глазурью. Это центральный элемент праздничного стола.

Мало кто знает, что появлением популярной сегодня разновидности кулича мы обязаны польскому королю Станиславу Лещинскому и его повару Николя Стореру в 1720-х годах. Они создали рецепт десерта из теста для бриошей с изюмом, который пропитывали вином. Позже француз Брийя-Саварен усовершенствовал этот рецепт — так появился знакомый нам кулич из воздушного теста, выпекаемый в цилиндрической форме.

Классический кулич готовится из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма, сухофруктов и орехов. В него можно добавить лимонную цедру, миндаль, корицу, кардамон или шафран.

Идеально, если вы испечёте кулич вместе с детьми или внуками. Но если кулинарные эксперименты не для вас — его всегда можно купить. Обратите внимание на выгодные предложения в Maxima Latvija — сейчас действуют скидки до 40%:

  •  кулич с яблоками и тыквой Svētku kuličs Daugulis, 365 г — 2,33 евро;
  •  кулич с изюмом, фруктами и шоколадом, 350 г (Baltās Naktis) — 2,39 евро;
  •  кулич Lieldienu с маффинами и изюмом, 420 г (Latvijas Maiznieks) — 2,39 евро.

 

Ассортимент, конечно, гораздо шире — мы отметили лишь те варианты, которые особенно хороши по соотношению цены и качества.

 

Пасхальные яйца: красиво и доступно

Крашение яиц — ещё одна важная традиция. Несколько простых рекомендаций: яйца нужно вымыть, сварить вкрутую (около 9 минут) и остудить. Затем опустить их в отвар луковой шелухи, свёклы, куркумы или каркаде, добавив чайную ложку уксуса, и оставить до получения нужного оттенка.

В Maxima Latvija сейчас представлен большой выбор яиц по приятным ценам:

  • коричневые яйца Vievio, 10 шт. — 1,89 евро;
  • яйца Kūtī dētas olas, 10 шт. — 2,29 евро;
  • белые био-яйца Balticovo Bio A, 6 шт. — 2,79 евро.

 

 

Особое угощение — утка с яблоками

Чтобы стол выглядел по-настоящему празднично, часто запекают птицу целиком. Отличный вариант — свежая утка Well Done: сейчас она стоит 4,49 евро (скидка 44%).

  • Для приготовления утки весом 2–3 кг понадобится:
  • шесть зелёных яблок, стакан сметаны, чайная ложка тмина, соль, чёрный перец и немного растительного масла.

 

Птицу натирают специями, фаршируют яблоками, зашивают, смазывают сметаной и запекают сначала при 180 °C до румяной корочки, затем при 120 °C около часа, периодически поливая соком. Подают целиком или порционно с запечёнными яблоками.

Готовим карпа просто, вкусно и выгодно!
Свежий очищенный карп сейчас доступен по акции — 5,99 евро за килограмм.

Самый простой способ приготовления — запечь его в фольге. Для праздничного варианта можно начинить рыбу миндалём, изюмом, чесноком и апельсиновой цедрой — вкус получится насыщенным и необычным.

Пирог с лососем и яйцами от шеф-повара

Maxima Latvija вместе с Лаурисом Алексеевым предлагает рецепт, который отлично впишется в праздничное меню — слоёный пирог с лососем и яйцами.

«На пасхальном столе всё чаще хочется видеть что-то современное. Слоёный пирог — отличный выбор: он сытный, красивый и при этом простой в приготовлении», — отмечает шеф-повар. -- Этот рецепт подойдёт, чтобы удивить себя и близких, а также станет практичным способом использовать оставшиеся после праздников яйца. Особый вкусовой акцент блюду придаёт зернистая горчица марки Well Done Premium.

Что надо для такого пирога (все можно купить в Maxima Latvija):

  • 2 листа слоёного теста
  • 700 г филе форели или лосося (без кожи и костей)
  • 3 варёных яйца
  • 20 г листьев шпината
  • 100 г салатных листьев
  • соль, перец и щепотка сахара — по вкусу
  • Для соуса: 4 дольки апельсина; половину луковицы; 50 г сливочного масла; 70 мл оливкового масла; 50 мл белого винного уксуса; 50 г зернистой горчицы Well Done Premium; соль, перец и щепотка сахара — по вкусу.

 

Приготовление – пошаговое: 

  1. Филе лосося или форели посыпать солью, перцем и щепоткой сахара. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем обсушить; 
  2. Один лист слоёного теста раскатать и выложить на пергамент;
  3. На тесто выложить листья шпината, сверху — рыбное филе, приправить солью и перцем, затем посыпать натёртым варёным яйцом;
  4. Накрыть вторым раскатанным листом теста и тщательно защипнуть края;
  5. Смазать поверхность взбитым яйцом;
  6. Выпекать в духовке при 180 °C около 20 минут, до золотистой корочки;
  7. Тем временем разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло, обжарить дольки апельсина, добавить лук и белый винный уксус;
  8. Немного прогреть, пока кислотность уксуса не станет мягче, затем добавить зернистую горчицу, соль, перец и щепотку сахара;
  9. Измельчить блендером до однородного соуса;
  10. На тарелку выложить салатные листья и сверху разместить нарезанные кусочки пирога. 

 

Декор: создаём атмосферу за микро-вложения

А чтобы наполнить дом настроением Пасхи, используйте простые и доступные элементы: цветы, крашеные яйца, фигурки кроликов, декоративные веточки.

В Maxima Latvija сейчас можно найти пасхальный декор со скидками до 60%: подвесные украшения в виде овечек, зайцев и яиц, тематические салфетки, наклейки и композиции с живыми растениями.

Даже несколько деталей способны мгновенно создать ощущение праздника, уюта и весеннего обновления.

Пасхальные предложения — выбор за вами!

Сейчас — лучшее время, чтобы заранее купить всё необходимое к празднику. Обратите внимание на акционные товары и линейку Well Done Premium.

Дополнительно можно выгодно приобрести:

  • свиной карбонад — 2,99 евро/кг;
  • творог — 3,59 евро;
  • сливочное масло — 0,99 евро;
  • свежие огурцы — от 0,69 евро за штуку.

 

Кстати!

Полный ассортимент товаров ( в том числе продуктов) доступен на сайте www.maxima.lv. Не забудьте взять с собой в магазин карту лояльности Paldies!

Цены и рецепты к Пасхе собрала 3 апреля 2026 года Людмила ВЕВЕРЕ.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

