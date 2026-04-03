Готовимся к Пасхе: что выгодно купить прямо сегодня? Редакция PRESS 3 апреля, 2026 13:46

Светлый день приближается — рассказываем, как порадовать близких, сэкономить на продуктах и удивить изысканным столом.

Пасха — один из самых любимых праздников в нашей стране, который принято проводить с семьёй и близкими. Какими лакомствами украсить обеденный стол и чем угощать дорогих гостей? Как создать особое настроение при помощи самых простых вещей?

Читайте в нашем пасхальном обзоре:

рецепт особого пирога с рыбой от шеф-повара Лауриса Алексеева;

продукты по выгодным ценам в Maxima Latvija;

советы по окрашиванию яиц и эффектному декору дома.

Куличи — радость для всех без исключения

Пасху празднуют не только верующие, но и атеисты и агностики. Это, прежде всего, добрый праздник, который делает жизнь семьи светлее и радостнее. Его стоит провести вкусно и в кругу близких — пригласите друзей, родственников и наполните этот день тёплыми моментами.

Первое, что должно стоять на традиционном пасхальном столе, — это, конечно, кулич: высокий, сдобный, покрытый сладкой глазурью. Это центральный элемент праздничного стола.

Мало кто знает, что появлением популярной сегодня разновидности кулича мы обязаны польскому королю Станиславу Лещинскому и его повару Николя Стореру в 1720-х годах. Они создали рецепт десерта из теста для бриошей с изюмом, который пропитывали вином. Позже француз Брийя-Саварен усовершенствовал этот рецепт — так появился знакомый нам кулич из воздушного теста, выпекаемый в цилиндрической форме.

Классический кулич готовится из сдобного дрожжевого теста с добавлением изюма, сухофруктов и орехов. В него можно добавить лимонную цедру, миндаль, корицу, кардамон или шафран.

Идеально, если вы испечёте кулич вместе с детьми или внуками. Но если кулинарные эксперименты не для вас — его всегда можно купить. Обратите внимание на выгодные предложения в Maxima Latvija — сейчас действуют скидки до 40%:

кулич с яблоками и тыквой Svētku kuličs Daugulis, 365 г — 2,33 евро;

кулич с изюмом, фруктами и шоколадом, 350 г (Baltās Naktis) — 2,39 евро;

кулич Lieldienu с маффинами и изюмом, 420 г (Latvijas Maiznieks) — 2,39 евро.

Ассортимент, конечно, гораздо шире — мы отметили лишь те варианты, которые особенно хороши по соотношению цены и качества.

Пасхальные яйца: красиво и доступно

Крашение яиц — ещё одна важная традиция. Несколько простых рекомендаций: яйца нужно вымыть, сварить вкрутую (около 9 минут) и остудить. Затем опустить их в отвар луковой шелухи, свёклы, куркумы или каркаде, добавив чайную ложку уксуса, и оставить до получения нужного оттенка.

В Maxima Latvija сейчас представлен большой выбор яиц по приятным ценам:

коричневые яйца Vievio, 10 шт. — 1,89 евро;

яйца Kūtī dētas olas, 10 шт. — 2,29 евро;

белые био-яйца Balticovo Bio A, 6 шт. — 2,79 евро.

Особое угощение — утка с яблоками

Чтобы стол выглядел по-настоящему празднично, часто запекают птицу целиком. Отличный вариант — свежая утка Well Done: сейчас она стоит 4,49 евро (скидка 44%).

Для приготовления утки весом 2–3 кг понадобится:

шесть зелёных яблок, стакан сметаны, чайная ложка тмина, соль, чёрный перец и немного растительного масла.

Птицу натирают специями, фаршируют яблоками, зашивают, смазывают сметаной и запекают сначала при 180 °C до румяной корочки, затем при 120 °C около часа, периодически поливая соком. Подают целиком или порционно с запечёнными яблоками.

Готовим карпа просто, вкусно и выгодно!

Свежий очищенный карп сейчас доступен по акции — 5,99 евро за килограмм.

Самый простой способ приготовления — запечь его в фольге. Для праздничного варианта можно начинить рыбу миндалём, изюмом, чесноком и апельсиновой цедрой — вкус получится насыщенным и необычным.

Пирог с лососем и яйцами от шеф-повара

Maxima Latvija вместе с Лаурисом Алексеевым предлагает рецепт, который отлично впишется в праздничное меню — слоёный пирог с лососем и яйцами.

«На пасхальном столе всё чаще хочется видеть что-то современное. Слоёный пирог — отличный выбор: он сытный, красивый и при этом простой в приготовлении», — отмечает шеф-повар. -- Этот рецепт подойдёт, чтобы удивить себя и близких, а также станет практичным способом использовать оставшиеся после праздников яйца. Особый вкусовой акцент блюду придаёт зернистая горчица марки Well Done Premium.

Что надо для такого пирога (все можно купить в Maxima Latvija):

2 листа слоёного теста

700 г филе форели или лосося (без кожи и костей)

3 варёных яйца

20 г листьев шпината

100 г салатных листьев

соль, перец и щепотка сахара — по вкусу

Для соуса: 4 дольки апельсина; половину луковицы; 50 г сливочного масла; 70 мл оливкового масла; 50 мл белого винного уксуса; 50 г зернистой горчицы Well Done Premium; соль, перец и щепотка сахара — по вкусу.

Приготовление – пошаговое:

Филе лосося или форели посыпать солью, перцем и щепоткой сахара. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем обсушить; Один лист слоёного теста раскатать и выложить на пергамент; На тесто выложить листья шпината, сверху — рыбное филе, приправить солью и перцем, затем посыпать натёртым варёным яйцом; Накрыть вторым раскатанным листом теста и тщательно защипнуть края; Смазать поверхность взбитым яйцом; Выпекать в духовке при 180 °C около 20 минут, до золотистой корочки; Тем временем разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло, обжарить дольки апельсина, добавить лук и белый винный уксус; Немного прогреть, пока кислотность уксуса не станет мягче, затем добавить зернистую горчицу, соль, перец и щепотку сахара; Измельчить блендером до однородного соуса; На тарелку выложить салатные листья и сверху разместить нарезанные кусочки пирога.

Декор: создаём атмосферу за микро-вложения

А чтобы наполнить дом настроением Пасхи, используйте простые и доступные элементы: цветы, крашеные яйца, фигурки кроликов, декоративные веточки.

В Maxima Latvija сейчас можно найти пасхальный декор со скидками до 60%: подвесные украшения в виде овечек, зайцев и яиц, тематические салфетки, наклейки и композиции с живыми растениями.

Даже несколько деталей способны мгновенно создать ощущение праздника, уюта и весеннего обновления.

Пасхальные предложения — выбор за вами!

Сейчас — лучшее время, чтобы заранее купить всё необходимое к празднику. Обратите внимание на акционные товары и линейку Well Done Premium.

Дополнительно можно выгодно приобрести:

свиной карбонад — 2,99 евро/кг;

творог — 3,59 евро;

сливочное масло — 0,99 евро;

свежие огурцы — от 0,69 евро за штуку.

Кстати!

Цены и рецепты к Пасхе собрала 3 апреля 2026 года Людмила ВЕВЕРЕ.