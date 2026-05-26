Дарение квартиры с правом проживания дарителя: как правильно оформить

Право собственности на недвижимость возникает не из договора как такового, а именно из записи в Земельной книге, так как, согласно части первой статьи 994, собственником недвижимости признается тот, кто таковым записан в Земельной книге.

Поэтому с юридической точки зрения вы стали собственником квартиры уже тогда, когда в Земельной книге была сделана регистрация договора дарения (и, соответственно, смены собственника), а не в момент смерти брата и не после нее.

Прекращение права проживания

После смерти брата ситуация меняется только в части его личного права проживания. Это право является строго персональным, оно связано исключительно с личностью вашего брата и действует только пока он жив.

Это право не может быть передано по наследству и не переходит ни к кому другому. Поэтому в момент смерти брата право проживания в квартире прекращается автоматически. Никаких дополнительных заявлений, соглашений или решений суда для его прекращения обычно не требуется — оно просто утрачивает силу по факту смерти.

Необходимость открытия наследственного дела

Иногда в таких случаях возникает вопрос, нужно ли идти к нотариусу и открывать наследственное дело.

Ответ зависит от того, осталось ли у умершего имущество, которое подлежит наследованию. Наследственное дело открывается для распределения имущества умершего между наследниками. Однако в вашей ситуации квартира уже не является имуществом брата — он ее при жизни подарил, и право собственности перешло к вам. Следовательно, в состав наследства эта квартира не входит.

Если у брата не было другого имущества, например машины, другой квартиры или накоплений, требующих распределения, и нет других наследников, которые могли бы претендовать на наследство, то фактически наследственное дело может даже не потребоваться.

Заключение

Таким образом, на момент смерти брата вы уже являлись полноправным собственником квартиры на основании зарегистрированного договора дарения, поэтому квартира не входит в наследственную массу.

Право проживания брата прекратилось автоматически с его смертью. Поэтому при отсутствии других наследников или имущества открытие наследственного дела не является обязательным.

Если у вас нет полной уверенности в том, что у брата не осталось иного имущества, целесообразно обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. Это позволяет официально зафиксировать состав наследства и исключить возможные юридические риски в будущем.