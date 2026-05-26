Дарение квартиры с правом проживания дарителя: как правильно оформить

«Семь секретов» 26 мая, 2026 10:45

Юридическая консультация 0 комментариев

-Брат подарил мне свою квартиру, но с условием, что он может в ней проживать до конца своих дней. Мы подписали договор у нотариуса, и в Земельной книге я зарегистрирован как собственник и указано право брата жить в квартире. Теперь брат умер. Нужно мне снова подавать документы, чтобы подтвердить свое право на квартиру как наследника, если у него не было никаких родственников, кроме меня?

Право собственности на недвижимость возникает не из договора как такового, а именно из записи в Земельной книге, так как, согласно части первой статьи 994, собственником недвижимости признается тот, кто таковым записан в Земельной книге.

Поэтому с юридической точки зрения вы стали собственником квартиры уже тогда, когда в Земельной книге была сделана регистрация договора дарения (и, соответственно, смены собственника), а не в момент смерти брата и не после нее.

Прекращение права проживания

После смерти брата ситуация меняется только в части его личного права проживания. Это право является строго персональным, оно связано исключительно с личностью вашего брата и действует только пока он жив.

Это право не может быть передано по наследству и не переходит ни к кому другому. Поэтому в момент смерти брата право проживания в квартире прекращается автоматически. Никаких дополнительных заявлений, соглашений или решений суда для его прекращения обычно не требуется — оно просто утрачивает силу по факту смерти.

Необходимость открытия наследственного дела

Иногда в таких случаях возникает вопрос, нужно ли идти к нотариусу и открывать наследственное дело.

Ответ зависит от того, осталось ли у умершего имущество, которое подлежит наследованию. Наследственное дело открывается для распределения имущества умершего между наследниками. Однако в вашей ситуации квартира уже не является имуществом брата — он ее при жизни подарил, и право собственности перешло к вам. Следовательно, в состав наследства эта квартира не входит.

Если у брата не было другого имущества, например машины, другой квартиры или накоплений, требующих распределения, и нет других наследников, которые могли бы претендовать на наследство, то фактически наследственное дело может даже не потребоваться.

Заключение

Таким образом, на момент смерти брата вы уже являлись полноправным собственником квартиры на основании зарегистрированного договора дарения, поэтому квартира не входит в наследственную массу.

Право проживания брата прекратилось автоматически с его смертью. Поэтому при отсутствии других наследников или имущества открытие наследственного дела не является обязательным.

Если у вас нет полной уверенности в том, что у брата не осталось иного имущества, целесообразно обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. Это позволяет официально зафиксировать состав наследства и исключить возможные юридические риски в будущем.

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

