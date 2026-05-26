Что такое тепловой купол: почему Европа задыхается от рекордной майской жары

Euronews 26 мая, 2026 11:04

«То, что раньше считалось типичным для июля, теперь наблюдается уже в середине мая», - говорит один из синоптиков. Европа готовится к новой волне изнуряющей жары на этой неделе после уик-энда с рекордной для мая температурой, охватившей часть континента.

Синоптики проекта Severe Weather Europe предупреждают, что температура стремительно растёт на 12–16 °C выше «долговременных климатологических норм», пока парниковые газы продолжают раскалять планету.

На юге и юго-западе, включая Португалию, Испанию и Францию, ожидается удушающая жара с дневными максимумами до 38 °C; значительная часть Франции переведена в режим умеренного предупреждения о высокой температуре. В северных странах, таких как Германия и Великобритания, максимальные значения превышают 30 °C.

Французское метеобюро Météo-France объясняет необычно высокие температуры «куполом жары». В Severe Weather Europe согласны с тем, что над Западной и Центральной Европой «застрял крайне аномальный и мощный купол жары».

«В ближайшие дни воздушная масса во многих странах станет ещё более горячей по мере дальнейшего усиления купола жары в верхних слоях атмосферы, – говорится в прогнозе (источник на английском языке). – Поскольку такая конфигурация ограничивает вертикальный обмен и образование облаков, как максимальные, так и минимальные температуры будут приближаться к историческим месячным рекордам на сотнях метеостанций в Западной Европе».

Что такое купол жары?

Также его называют «пузырём жары». Сам термин «купол жары» вошёл в широкий обиход лишь в 2010‑е годы. С тех пор он стал жертвой таблоидизации метеоявлений – наряду с другими часто сенсационализируемыми выражениями, такими как «полярный вихрь» и «снежная бомба». В итоге многие думают, что речь идёт просто о волне жары, то есть о нескольких днях высокой температуры.

Купол жары формируется, когда в верхних слоях атмосферы устанавливается область высокого давления, заставляя воздух ниже опускаться и сжиматься, что повышает температуру в приземном слое. Но нагретый воздух расширяется, образуя как бы выпуклый купол, который запирает тепло внутри себя.

Обычно ветры способны смещать области высокого давления, однако из‑за того, что купол жары простирается на большую высоту, такая система погоды становится почти неподвижной.

В результате купол жары приводит к стойкому превышению нормальной температуры, иссушает почву и повышает риск лесных пожаров.

Исследование 2025 года (источник на английском языке), опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что атмосферные конфигурации, которые «запирают» экстремальные явления погоды, такие как купола жары и наводнения, с 1950‑х годов участились почти втрое из‑за вызванного человеком изменения климата.

Являются ли волны жары и купола жары одним и тем же явлением?

Британская метеослужба Met Office определяет волну жары как «продолжительный период аномально жаркой погоды по сравнению с обычными для данного района условиями в это время года, который может сопровождаться высокой влажностью».

Таким образом, даже если жаркая погода держится несколько дней подряд, это ещё не обязательно означает наступление волны жары.

Это также означает, что волны жары и купола жары – не одно и то же, однако купол жары нередко становится причиной волны жары, поскольку он удерживает тепло и поднимает температуру.

Становятся ли майские волны жары «новой нормой»?

Согласно данным Службы по изменению климата «Коперник» (Copernicus Climate Change Service, C3S) ЕС, 2025 год стал третьим по жаре за всю историю наблюдений – как в мире в целом, так и в Европе. Последние три года – 2024‑й, 2023‑й и 2025‑й, именно в таком порядке – стали самыми жаркими в мире за всё время измерений.

В прошлом году температура превышала 40 °C в десятках стран, приводя к засухам, провоцируя лесные пожары и унося жизни тысяч людей. Учёные из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные по 854 европейским городам и выяснили, что изменение климата стало причиной 68 % из примерно 24 400 смертей от жары прошлым летом, повысив температуры местами до 3,6 °C.

Сильнее всего от одной волны жары пострадали Румыния, Болгария, Греция и Кипр: с 21 по 27 июля там, по оценкам, произошло около 950 смертей, связанных с жарой, при температурах до 6 °C выше средних. Это примерно 11 дополнительных смертей в день на миллион человек.

Однако, как рассказывает Euronews Earth синоптик службы WFY24 Иоанна Верджини, европейское лето не только становится жарче – оно удлиняется как в начале, так и в конце сезона.

«То, что раньше считалось типично июльским явлением, теперь приходит уже в середине мая», – предупреждает она.

«Согласно исследованиям по атрибуции климатических изменений, вероятность июньских волн жары в Европе сегодня примерно в десять раз выше, чем в доиндустриальную эпоху, и та же траектория уже просматривается для мая».

