Пасха: парковки и транспорт в Риге, движение поездов. Полезно знать!

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 15:24

В пасхальные выходные в Риге меняется режим работы парковок и клиентских центров Rīgas satiksme. Общественный транспорт в эти дни курсирует по праздничному графику, меняется и расписание движения поездов. Что полезно знать, чтобы не испортить праздник неприятной ситуацией.

Общественный транспорт

5 апреля в Латвийском этнографическом музее под открытым небом запланировано пасхальное мероприятие. В связи с этим на маршрутах трамвая №1, автобусов №28 и №29, а также троллейбуса №31 обеспечен транспорт большей вместимости.

Сегодня, в Страстную пятницу, а также во второй день Пасхи, 6 апреля, общественный транспорт курсирует по праздничному графику.

Парковки

Платные парковки Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, сегодня, 3 апреля, а также 5 и 6 апреля, можно использовать бесплатно.

Завтра, 4 апреля, платные парковки работают в обычном субботнем режиме:

в тарифных зонах A, B, C и D — с 9:00 до 17:00,
в тарифной зоне R — с 6:00 до 24:00.
В подземной парковке на улице К. Валдемара, 5а, во все дни оплата производится по действующим тарифам.

Движение поездов

На Пасху электропоезда на всех четырех линиях будут курсировать с 3 по 6 апреля по графику выходных дней. В свою очередь расписание дизельных поездов изменилось уже со 2 апреля и было скорректировано так, чтобы пассажиры могли удобно выехать на праздники за пределы Риги и вернуться в столицу вечером в понедельник.

Дизельные поезда в четверг, 2 апреля, ходили по пятничному графику, с 3 по 5 апреля ходят по субботнему графику, а 6 апреля — по воскресному.

Актуальное расписание со всеми изменениями опубликовано на сайте Vivi и в мобильном приложении компании.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

