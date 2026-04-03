Пасха: парковки и транспорт в Риге, движение поездов. Полезно знать!

Общественный транспорт

5 апреля в Латвийском этнографическом музее под открытым небом запланировано пасхальное мероприятие. В связи с этим на маршрутах трамвая №1, автобусов №28 и №29, а также троллейбуса №31 обеспечен транспорт большей вместимости.

Сегодня, в Страстную пятницу, а также во второй день Пасхи, 6 апреля, общественный транспорт курсирует по праздничному графику.

Парковки

Платные парковки Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, сегодня, 3 апреля, а также 5 и 6 апреля, можно использовать бесплатно.

Завтра, 4 апреля, платные парковки работают в обычном субботнем режиме:

в тарифных зонах A, B, C и D — с 9:00 до 17:00,

в тарифной зоне R — с 6:00 до 24:00.

В подземной парковке на улице К. Валдемара, 5а, во все дни оплата производится по действующим тарифам.

Движение поездов

На Пасху электропоезда на всех четырех линиях будут курсировать с 3 по 6 апреля по графику выходных дней. В свою очередь расписание дизельных поездов изменилось уже со 2 апреля и было скорректировано так, чтобы пассажиры могли удобно выехать на праздники за пределы Риги и вернуться в столицу вечером в понедельник.

Дизельные поезда в четверг, 2 апреля, ходили по пятничному графику, с 3 по 5 апреля ходят по субботнему графику, а 6 апреля — по воскресному.

Актуальное расписание со всеми изменениями опубликовано на сайте Vivi и в мобильном приложении компании.