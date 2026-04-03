«Да у нас даже лучше, чем в Литве!» Заявил главный по дорогам в Латвии (1)

TV24 3 апреля, 2026 14:31

1 комментариев

Один из зрителей TV24 заявил, что для него важнее не миллионы, а отдача — качество дорог в Латвии. По его словам, после ремонта дороги разрушаются уже через три-четыре года, а затем возвращаются в прежнее или даже худшее состояние. В итоге, как он отметил, в стране ничего не становится лучше. С этим не согласился председатель правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.

Другой зритель поинтересовался, планируется ли ремонт Сигулдского шоссе у Гаркалнe, где, по его мнению, строительные работы выполнены очень плохо и проблемы уже заметны.

Лаздовскис ответил, что этот участок является объектом прошлого года и пока не введён в эксплуатацию из-за выявленных дефектов — подрядчик обязан их устранить. Он также не согласился с утверждением, что состояние дорог в Латвии стало хуже, чем десять лет назад, и считает, что ситуация улучшилась.

«Более того, наши литовские коллеги говорят, что, если не учитывать один крупный проект от Каунаса до польской границы, состояние остальных дорог в Литве сейчас хуже, чем в Латвии. А литовские политики, в свою очередь, указывают: поезжайте и посмотрите, как это делается в Латвии», — отметил Лаздовскис.

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (1)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (1)

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (1)

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

