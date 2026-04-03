Другой зритель поинтересовался, планируется ли ремонт Сигулдского шоссе у Гаркалнe, где, по его мнению, строительные работы выполнены очень плохо и проблемы уже заметны.

Лаздовскис ответил, что этот участок является объектом прошлого года и пока не введён в эксплуатацию из-за выявленных дефектов — подрядчик обязан их устранить. Он также не согласился с утверждением, что состояние дорог в Латвии стало хуже, чем десять лет назад, и считает, что ситуация улучшилась.

«Более того, наши литовские коллеги говорят, что, если не учитывать один крупный проект от Каунаса до польской границы, состояние остальных дорог в Литве сейчас хуже, чем в Латвии. А литовские политики, в свою очередь, указывают: поезжайте и посмотрите, как это делается в Латвии», — отметил Лаздовскис.