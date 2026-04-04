C Божьей помощью: по Старой Риге прошел экуменический крестный ход

Участники сначала направились на площадь Ливов, затем — к Памятнику Свободы и на Бастионную горку. Крестный ход включает семь остановок, на каждой из которых участники слушают чтения Священного Писания и размышления о важных для общества темах. В этом году их зачитывают актеры — Гирт Кестерис и Иева Глика.

Молитвы посвящены как личным переживаниям каждого человека, так и глобальным событиям — жителям Латвии и миру в странах, где идут войны. На каждой остановке один из участников делится своим опытом — как Бог помог преодолеть трудности, например боль из-за тяжелой болезни или неспособность прощать.

В целом, по словам организаторов, стремление человека самостоятельно определять, что есть добро и зло, часто приводит к разделению. Поэтому цель крестного пути — помочь обрести внутреннюю целостность и вернуться к источнику жизни, дарованному Богом, который хранит каждого из нас и всю Латвию.

«Мы попробуем увидеть, какие искушения разрушают жизнь человека, почему мы живем в тревоге, почему в нас так часто возникают злость, неудовлетворенность, ненависть», — рассказала координатор крестного пути Гунта Зиемеле.

По ее словам, крестный ход также может пробудить и укрепить надежду на то, что с Божьей помощью возможно все.

Кульминация шествия прошла на Домской площади, где, по словам организаторов, можно было пережить нечто особенное. «Жизнь, силу надежды. И, я верю, мы получим дар — верить в эту надежду», — отметила Зиемеле.