C Божьей помощью: по Старой Риге прошел экуменический крестный ход

© Lsm.lv 4 апреля, 2026 09:49

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В пятницу, 3 апреля, в Старой Риге у собора Святого Екаба состоялся экуменический крестный ход. Его тема, по словам организаторов, — выбор между «деревом познания добра и зла» и «деревом жизни», между отказом от искушений и возвращением к Богу, пишет LSM+.

Участники сначала направились на площадь Ливов, затем — к Памятнику Свободы и на Бастионную горку. Крестный ход включает семь остановок, на каждой из которых участники слушают чтения Священного Писания и размышления о важных для общества темах. В этом году их зачитывают актеры — Гирт Кестерис и Иева Глика.

Молитвы посвящены как личным переживаниям каждого человека, так и глобальным событиям — жителям Латвии и миру в странах, где идут войны. На каждой остановке один из участников делится своим опытом — как Бог помог преодолеть трудности, например боль из-за тяжелой болезни или неспособность прощать.

В целом, по словам организаторов, стремление человека самостоятельно определять, что есть добро и зло, часто приводит к разделению. Поэтому цель крестного пути — помочь обрести внутреннюю целостность и вернуться к источнику жизни, дарованному Богом, который хранит каждого из нас и всю Латвию.

«Мы попробуем увидеть, какие искушения разрушают жизнь человека, почему мы живем в тревоге, почему в нас так часто возникают злость, неудовлетворенность, ненависть», — рассказала координатор крестного пути Гунта Зиемеле.

По ее словам, крестный ход также может пробудить и укрепить надежду на то, что с Божьей помощью возможно все.

Кульминация шествия прошла на Домской площади, где, по словам организаторов, можно было пережить нечто особенное. «Жизнь, силу надежды. И, я верю, мы получим дар — верить в эту надежду», — отметила Зиемеле.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

