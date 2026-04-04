Подросток доставлял марихуану: обезврежена банда наркоторговцев в Риге (ВИДЕО)

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 10:24

ЧП и криминал

В марте этого года правоохранители задержали четырёх человек за приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, а также за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В ходе обысков изъяты девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля. По факту начат уголовный процесс.

17 и 18 марта сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с сотрудниками подразделения технической поддержки Управления ресурсов и кризисного управления Главного управления полиции порядка задержали группу из четырёх человек, занимавшихся в Риге приобретением, хранением и незаконным сбытом марихуаны и гашиша в крупном размере, вовлекая также несовершеннолетнего.

Один из задержанных, мужчина 1993 года рождения, организовывал торговлю марихуаной и гашишем в Риге — как при личных встречах с клиентами, так и с использованием тайников. Другой мужчина того же года рождения был задержан в месте хранения марихуаны. В лесу под Ригой правоохранители задержали молодого человека 2005 года рождения сразу после того, как он забрал из тайника упаковку с марихуаной.

К сбыту наркотиков был привлечён также несовершеннолетний 2009 года рождения, задачей которого было встречаться с покупателями и передавать им марихуану и гашиш. Он был задержан сразу после того, как попытался вынести из своего жилья в дорожном чемодане и спрятать 1,2 килограмма расфасованной марихуаны, пустые упаковки, вакуумный упаковщик и другие предметы, связанные с фасовкой наркотиков.

В общей сложности в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли девять килограммов марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро, а также автомобили «VW», «Toyota» и «BMW».

Одному из мужчин 1993 года рождения суд избрал меру пресечения — заключение под стражу с возможностью внесения залога, который был внесён, в связи с чем к нему применены дополнительные меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В отношении несовершеннолетнего 2009 года рождения следователь просил применить меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал. В этом случае также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Остальным участникам группы — 1993 и 2005 годов рождения — также избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Отмечается, что ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью сбыта либо их незаконный сбыт, если это совершено организованной группой или в крупном размере, а также за сбыт наркотиков несовершеннолетнему. Кроме того, дело квалифицировано по статье 172 Уголовного закона — за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

