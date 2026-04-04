Кто соскучился по зиме? В субботу выпадет мокрый снег и похолодает

Ночью местами ожидается небольшой дождь, на востоке - с мокрым снегом. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Риге ночью ожидается облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха в столице понизится до +1…+3 градусов.

Днем сохранится пасмурная погода с дождями, на востоке - с мокрым снегом, а температура воздуха не превысит +3…+7 градусов.

В столице днем будет облачно, временами с дождем. Температура воздуха составит +5…+7 градусов.