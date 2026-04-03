Сама по себе не угроза: разведка оценила роль армии Белоруссии в возможной войне

Организация и подготовка вооружённых сил Белоруссии в основном направлены на обеспечение обороны собственной страны. Сами по себе белорусские вооружённые силы не рассматриваются как потенциальная военная угроза безопасности Латвии и НАТО, однако в рамках Региональной группировки войск и Единой региональной системы противовоздушной обороны они тесно связаны с вооружёнными силами России и служат геополитическим и военно-стратегическим интересам Москвы, отмечает СВРБ.

Численность вооружённых сил Белоруссии в 2025 году осталась на прежнем уровне — около 50 000 военнослужащих, из которых 20 000 проходят срочную службу, а 30 000 являются профессиональными военными, включая офицеров.

На вооружении Белоруссии имеется значительное количество бронетехники и артиллерии советского производства, однако большая часть техники находится на хранении и, вероятно, в плохом техническом состоянии, считают латвийские разведчики. Доля новой и модернизированной техники сравнительно невелика, что не позволяет говорить о достаточном и качественном перевооружении сухопутных войск.

Относительно лучше оснащены, укомплектованы и подготовлены Силы специальных операций Белоруссии (ССО), основу которых составляют три бригады, сообщает СВРБ. Скорее всего, Белоруссия не испытывает нехватки пилотов, однако проблемы вызывает устаревание авиационного парка и недостаток летательных аппаратов.

СВРБ напоминает, что до 2022 года регулярно отрабатывалось и проверялось боевое взаимодействие всех видов между вооружёнными силами России и Белоруссии. Хотя полноценных совместных учений в последнее время не проводилось, белорусские вооружённые силы, вероятно, способны участвовать в операциях Региональной группировки войск, считает разведслужба. В случае войны их задачей, скорее всего, было бы сдерживание и ослабление противника до развёртывания основных сил России.

В последние годы в подготовку белорусских вооружённых сил внедряются новые элементы, заимствованные из опыта войны России против Украины. Улучшения касаются как индивидуальной подготовки военнослужащих, так и тактики манёвренных и огневых подразделений, сообщает СВРБ. Всё большее значение придаётся использованию различных беспилотных систем и защите от атак беспилотников.

С учётом экономической ситуации и финансовых возможностей Белоруссии дальнейший рост потенциала её вооружённых сил будет зависеть от политической воли Кремля и готовности поставлять современное вооружение, прогнозирует разведслужба. До сих пор это происходило эпизодически и в сравнительно небольших объёмах.

В конце прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о размещении на территории Белоруссии российского комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник», что, вероятно, является частью стратегической коммуникации Москвы в направлении Запада, а не реальным вкладом в развитие военного потенциала Беларуси, отмечает латвийская военная разведка.

СВРБ — находящееся в ведении министра обороны государственное учреждение безопасности, которое осуществляет военную контрразведку, разведку и другие задачи, определённые законом о государственных органах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года руководителем службы является Индулис Крекис.