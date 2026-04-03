Сама по себе не угроза: разведка оценила роль армии Белоруссии в возможной войне

© LETA 3 апреля, 2026 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В случае войны задачей вооружённых сил Белоруссии, вероятно, было бы сдерживание и ослабление войск потенциального противника до развёртывания основных сил России, говорится в ежегодной оценке угроз и отчёте о деятельности за 2025 год Службы военной разведки и безопасности (СВРБ), пишет ЛЕТА.

Организация и подготовка вооружённых сил Белоруссии в основном направлены на обеспечение обороны собственной страны. Сами по себе белорусские вооружённые силы не рассматриваются как потенциальная военная угроза безопасности Латвии и НАТО, однако в рамках Региональной группировки войск и Единой региональной системы противовоздушной обороны они тесно связаны с вооружёнными силами России и служат геополитическим и военно-стратегическим интересам Москвы, отмечает СВРБ.

Численность вооружённых сил Белоруссии в 2025 году осталась на прежнем уровне — около 50 000 военнослужащих, из которых 20 000 проходят срочную службу, а 30 000 являются профессиональными военными, включая офицеров.

На вооружении Белоруссии имеется значительное количество бронетехники и артиллерии советского производства, однако большая часть техники находится на хранении и, вероятно, в плохом техническом состоянии, считают латвийские разведчики. Доля новой и модернизированной техники сравнительно невелика, что не позволяет говорить о достаточном и качественном перевооружении сухопутных войск.

Относительно лучше оснащены, укомплектованы и подготовлены Силы специальных операций Белоруссии (ССО), основу которых составляют три бригады, сообщает СВРБ. Скорее всего, Белоруссия не испытывает нехватки пилотов, однако проблемы вызывает устаревание авиационного парка и недостаток летательных аппаратов.

СВРБ напоминает, что до 2022 года регулярно отрабатывалось и проверялось боевое взаимодействие всех видов между вооружёнными силами России и Белоруссии. Хотя полноценных совместных учений в последнее время не проводилось, белорусские вооружённые силы, вероятно, способны участвовать в операциях Региональной группировки войск, считает разведслужба. В случае войны их задачей, скорее всего, было бы сдерживание и ослабление противника до развёртывания основных сил России.

В последние годы в подготовку белорусских вооружённых сил внедряются новые элементы, заимствованные из опыта войны России против Украины. Улучшения касаются как индивидуальной подготовки военнослужащих, так и тактики манёвренных и огневых подразделений, сообщает СВРБ. Всё большее значение придаётся использованию различных беспилотных систем и защите от атак беспилотников.

С учётом экономической ситуации и финансовых возможностей Белоруссии дальнейший рост потенциала её вооружённых сил будет зависеть от политической воли Кремля и готовности поставлять современное вооружение, прогнозирует разведслужба. До сих пор это происходило эпизодически и в сравнительно небольших объёмах.

В конце прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о размещении на территории Белоруссии российского комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник», что, вероятно, является частью стратегической коммуникации Москвы в направлении Запада, а не реальным вкладом в развитие военного потенциала Беларуси, отмечает латвийская военная разведка.

СВРБ — находящееся в ведении министра обороны государственное учреждение безопасности, которое осуществляет военную контрразведку, разведку и другие задачи, определённые законом о государственных органах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года руководителем службы является Индулис Крекис.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

