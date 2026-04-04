«Радуйся, что вилку дали!» Пациенты в больнице стонут: даже макароны испортили

В таких ситуациях особенно важны мелочи: визиты близких, положительные эмоции и, конечно, еда. Однако часто можно услышать жалобы, что в больницах кормят не лучшим образом. Именно об этом и речь.

«Что происходит с едой в больницах? Как можно так испортить даже макароны или картошку? Кто этим занимается? И ничего не меняется — приходишь через пять лет, а всё то же самое», — пишет Айя в Threads.

Однако далеко не все согласны с таким мнением. Люди делятся в комментариях своим опытом питания в медицинских учереждениях. И опыт этот, прямо скажем, бывает разный:

«Больница — не ресторан, и главная задача питания — обеспечить пациента необходимыми веществами, а не радовать вкус».

«Не знаю, у меня претензий нет. Особенно нравятся каши на завтрак».

«Радуйся, что тебе хотя бы вилку дали. Мне в последний раз — только ложку. Правда, это было в детской больнице, но съесть сардельку большой суповой ложкой — тот ещё вызов».

«Да, это тяжело. Мне даже кажется, что у этой еды какой-то странный запах».

«Я тоже каждый раз удивляюсь — как можно так испортить еду? Понимаю, что больница не ресторан, бюджет ограничен и есть пациенты с особыми диетами. Но ведь даже картошку или овощной суп можно приготовить так, чтобы хотелось есть, а не чтобы тошнило от одного вида».

«В Страдиня всё было довольно вкусно. Я даже каждый день приезжал к маме и ел за компанию».

«В какой больнице? Очень давно лежал в Гайльэзерсе — там еда была вкусной».

«Не советую проверять, но в детской больнице, по-моему, кормят отлично. И в роддоме в Огре еда показалась очень вкусной, да и порции были большие».