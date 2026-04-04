«Радуйся, что вилку дали!» Пациенты в больнице стонут: даже макароны испортили

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 08:31

Болеть всегда неприятно. Ещё хуже — лечиться в больнице: чужая обстановка, казенная кровать, вокруг другие пациенты. Согласитесь, удовольствия мало. Но при этом здоровье, безусловно, важнее всего.

В таких ситуациях особенно важны мелочи: визиты близких, положительные эмоции и, конечно, еда. Однако часто можно услышать жалобы, что в больницах кормят не лучшим образом. Именно об этом и речь.

«Что происходит с едой в больницах? Как можно так испортить даже макароны или картошку? Кто этим занимается? И ничего не меняется — приходишь через пять лет, а всё то же самое», — пишет Айя в Threads.

Однако далеко не все согласны с таким мнением. Люди делятся в комментариях своим опытом питания в медицинских учереждениях. И опыт этот, прямо скажем, бывает разный:

«Больница — не ресторан, и главная задача питания — обеспечить пациента необходимыми веществами, а не радовать вкус».

«Не знаю, у меня претензий нет. Особенно нравятся каши на завтрак».

«Радуйся, что тебе хотя бы вилку дали. Мне в последний раз — только ложку. Правда, это было в детской больнице, но съесть сардельку большой суповой ложкой — тот ещё вызов».

«Да, это тяжело. Мне даже кажется, что у этой еды какой-то странный запах».

«Я тоже каждый раз удивляюсь — как можно так испортить еду? Понимаю, что больница не ресторан, бюджет ограничен и есть пациенты с особыми диетами. Но ведь даже картошку или овощной суп можно приготовить так, чтобы хотелось есть, а не чтобы тошнило от одного вида».

«В Страдиня всё было довольно вкусно. Я даже каждый день приезжал к маме и ел за компанию».

«В какой больнице? Очень давно лежал в Гайльэзерсе — там еда была вкусной».

«Не советую проверять, но в детской больнице, по-моему, кормят отлично. И в роддоме в Огре еда показалась очень вкусной, да и порции были большие».

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

