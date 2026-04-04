Не пить и не врать! Оцените новые правила поведения для правительства

Документ определяет нормы поведения для премьер-министра, министров и других должностных лиц высокого уровня. Его главная задача — повысить стандарты работы власти и укрепить доверие общества к государственным институтам. Как отмечается в аннотации, «этические принципы способствуют ответственному и открытому управлению, уважительному отношению и добросовестным действиям в интересах общества».

Кодекс будет распространяться не только на членов правительства, но и на вице-премьера, министров по особым поручениям, парламентских секретарей, заместителей министров, а также сотрудников их офисов — как штатных, так и внештатных.

В основе документа — шесть ключевых принципов: служение общественным интересам, уважение к государству и законам, ответственность, добросовестность, открытость и лидерство.

Также предусмотрены конкретные нормы поведения. Например, чиновникам запрещается появляться в общественных местах «в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ, а также в неподобающем виде». В публичной коммуникации, включая соцсети, им рекомендуется «не распространять вводящую в заблуждение, ложную или оскорбительную информацию и не подстрекать к ненависти».

Контроль за соблюдением кодекса будет многоуровневым: действия министров будет оценивать премьер-министр или уполномоченное лицо либо комиссия, а работу самого главы правительства — Сейм в установленном порядке.

Обсуждение проекта продлится до 14 апреля.