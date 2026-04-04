Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Не пить и не врать! Оцените новые правила поведения для правительства

4 апреля, 2026 09:53

В Латвии предлагают ввести чёткие правила поведения для высокопоставленных чиновников — от запрета появляться в нетрезвом виде до ограничений в соцсетях. Новый этический кодекс для Кабинета министров уже вынесен на общественное обсуждение и может повлиять на стиль управления.

Документ определяет нормы поведения для премьер-министра, министров и других должностных лиц высокого уровня. Его главная задача — повысить стандарты работы власти и укрепить доверие общества к государственным институтам. Как отмечается в аннотации, «этические принципы способствуют ответственному и открытому управлению, уважительному отношению и добросовестным действиям в интересах общества».

Кодекс будет распространяться не только на членов правительства, но и на вице-премьера, министров по особым поручениям, парламентских секретарей, заместителей министров, а также сотрудников их офисов — как штатных, так и внештатных.

В основе документа — шесть ключевых принципов: служение общественным интересам, уважение к государству и законам, ответственность, добросовестность, открытость и лидерство.

Также предусмотрены конкретные нормы поведения. Например, чиновникам запрещается появляться в общественных местах «в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ, а также в неподобающем виде». В публичной коммуникации, включая соцсети, им рекомендуется «не распространять вводящую в заблуждение, ложную или оскорбительную информацию и не подстрекать к ненависти».

Контроль за соблюдением кодекса будет многоуровневым: действия министров будет оценивать премьер-министр или уполномоченное лицо либо комиссия, а работу самого главы правительства — Сейм в установленном порядке.

Обсуждение проекта продлится до 14 апреля.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

