Всё правильно и по закону: омбудсмен об увольнении граждан России из больниц (1)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 16:11

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Государство обязано контролировать и защищать национальную безопасность. Со стороны государства это было сделано путем увольнения граждан России и Белоруссии с работы на объектах критической инфраструктуры, заявила в интервью латвийскому телеканалу «Rīta Panorāma» представитель правоохранительных органов Карина Палкова.

Она подчеркнула, что критически важная инфраструктура напрямую связана с безопасностью государства и общества. В то же время в демократическом и правовом государстве, ограничивая права какого-либо лица, необходимо быть уверенным, что соблюдаются закон и права человека, и в данном случае такая уверенность есть, сообщает LSM.

Палкова указала, что люди были своевременно предупреждены об изменениях и у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Кроме того, им доступны механизмы социальной защиты, в том числе возможность получать пособие по безработице.

Омбудсмен также подчеркнула, что этим лицам не запрещено работать по своей профессии в целом — ограничение касается только работы на объектах критически важной инфраструктуры.

Напомним, что в Клинической университетской больнице имени Страдиня с работы уволены 10 граждан России и Белоруссии, в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 13, в Даугавпилской региональной больнице - 49. 

 

