Один из представителей министерства обороны Великобритании, пожелавший остаться анонимным, заявил, что противоречие между обещаниями по оборонным расходам и задержками в подписании контрактов на поставку вооружений «ставит под угрозу давно запланированные пункты международных соглашений».

Премьер-министр Кир Стармер в прошлом году пообещал выделить значительные средства на безопасность страны, задействовав бюджет помощи, чтобы к 2027 году 2,6% ВВП, а к 2035 году — 3,5% ВВП направлялось на оборону.

Было объявлено о создании Плана инвестиций в оборону (DIP), который первоначально должен был быть представлен осенью прошлого года, затем был обещан к концу 2025 года, но до сих пор не появился. Причина заключается в противостоянии между Министерством финансов и Министерством обороны, которое, как сообщает The Times, связано с дефицитом в 28 миллиардов фунтов стерлингов в плане, полный объем которого еще не был опубликован.

Один дипломат из европейской страны выразил обеспокоенность тем, что британская система не смогла предоставить денежные средства так же быстро, как другие страны, которые более оперативно увеличивают расходы.

Один из директоров европейской оборонной компании сказал, что, по их мнению, Великобритании сложнее, чем Германии, получить деньги для реализации своих планов. Они указали, что Франция, которая, как и Великобритания, сталкивается с бюджетными трудностями, находится в аналогичном положении.