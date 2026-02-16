Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

В СГБ подтвердили, что осведомлены о деятельности этого лица, однако отказались комментировать вопросы, связанные с возможным лишением гражданства, отметив, что каждый случай оценивается индивидуально. Согласно закону о гражданстве, лишение гражданства возможно только в том случае, если человек не становится лицом без гражданства.

Служба подчеркнула, что уделяет повышенное внимание гражданам Латвии, имеющим связи с государством-агрессором — Россией. В случае выявления угроз национальной безопасности применяются предусмотренные законом меры.

Тамбиев уже несколько лет работает тренером в России. С 2021 года он возглавлял клуб КХЛ «Адмирал» из Владивостока.

После начала полномасштабной войны России против Украины СГБ ранее заявляла, что внимательно следит за латвийскими спортсменами и тренерами, продолжающими карьеру в РФ, указывая на повышенные риски разведывательной и вербовочной деятельности.