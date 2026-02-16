Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фракцию партии «Стабильности!» в Рижской думе покинул депутат Валерий Петров (1)

© LETA 16 февраля, 2026 17:04

Важно 1 комментариев

Из-за разногласий во взглядах фракцию партии «Стабильности!» в Рижской думе покинул депутат Валерий Петров. В своём заявлении он пишет, что в Рижской думе впредь будет работать как независимый депутат.

«Я считаю, что поддержка украинского народа крайне важна, поэтому хочу продолжать оказывать политическую поддержку без препятствий и разногласий. По этому вопросу мои взгляды расходятся с партией "Стабильности!", и я принял решение выйти из этой фракции в Рижской думе», - поясняет депутат. - При этом, уважая право лидера партии Алексея Росликова на своё мнение, «сам я категорически отказываюсь поддерживать какое-либо политическое направление, связанное с курсом нынешнего руководства России».

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах. Росликов сказал агентству ЛЕТА, что выбор депутата Рижской думы Валерия Петрова покинуть фракцию "За стабильность" ясен и связан с позицией по Украине. "К нему у меня вопросов нет", - сказал Росликов.

Что касается выхода из парламентской фракции "За стабильность" депутатов Ильи Иванова, Игоря Юдина и Амиля Салимова, то, по словам Росликова, партия сейчас переживает "трудные времена", поскольку все службы активно работают против нее.

"Наши спецслужбы в свое время уничтожили не одну партию, и сейчас, видимо, настал наш черед (...). Не все могут это выдержать"", - заявил Росликов, пообещав, что партия продолжит работу и будет смотреть в будущее с оптимизмом. По его словам, ничего трагического не произошло, и нет никаких признаков того, что "Стабильности!" не сможет участвовать в выборах. По оценке политика, три депутата, покинувшие парламентскую фракцию, не оказывают влияния на общественное мнение.

Как сообщалось ранее, фракцию партии «Стабильности!» в Сейме покинули депутаты Илья Иванов, Игорь Юдин и Амил Салимов, в результате чего она осталась в минимально допустимом составе — пять человек. Председатель фракции «Стабильности!» в Сейме Светлана Чулкова сообщила агентству LETA, что депутаты не смогли выдержать давление, оказываемое на партию, и приняли решение, что им будет лучше работать как независимым депутатам.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.

Предупреждение вынесено потому, что прокуратура усмотрела нарушения запретов, установленных Законом о политических партиях. Нормы закона предусматривают, что партии в своей деятельности запрещено действовать против независимости Латвии или других демократических государств, их территориальной целостности, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении устройства Латвии или другого демократического государства, а также призывать не исполнять законы.

