В Сейме пройдёт День открытых дверей: можно побывать у комиссий

Однако записаться на мероприятие нужно заранее: заявки принимают контактные лица комиссий до 16.00 20 февраля. Парламент призывает подавать заявки заблаговременно, поскольку количество участников заседаний комитетов ограничено с учетом вместимости помещения.

День открытых дверей комиссий, инициированный Сеймом два года назад в сотрудничестве с партнерами из неправительственного сектора, призван стать платформой для «диалога между парламентом и гражданским обществом». Он предоставляет возможность как давним партнерам по сотрудничеству, так и организациям, не имеющим опыта работы с парламентом, лично встретиться с депутатами, как заявило руководство парламента.

День открытых дверей комитетов Сейма проводится в честь Международного дня Неправительственных организаций, который отмечается 27 февраля.