5592 человека — столько граждан Латвии, по данным Погранохраны, въехали в Белоруссию через латвийские пограничные пункты в декабре прошлого года. В январе 2026 года — 2857. И это только официальная статистика по наземным переходам.

На Даугавпилсском автовокзале в феврале картина обычная: люди с чемоданами садятся в автобусы до Минска и Витебска. Спрашиваем у пассажиров, слышали ли они предупреждения Службы госбезопасности о том, что ездить в Болоруссию опасно.

«Я не слушаю. Я еду к своему молодому человеку. Опасаться там абсолютно нечего, все хорошо, все супер», — говорит Валерия.

«Да, я к мужу, у меня выхода нет. Его просто не пускают сюда, визу не дают», — объясняет Елена. На вопрос об отношении к предупреждениям отвечает: «Ну в принципе с уважением отношусь к этому ко всему».

Виктория и Ирина едут вместе. Может быть, они слышали, что не надо ехать в Белоруссию, что там опасно, могут завербовать?

«Нет, мы как-то не боимся. Путешествуем по всем странам и мир, дружба. Мы такие люди».

«У нас есть семья во всех странах, поэтому мы вне всей этой ситуации, мы игнорируем и дружим все равно вне зависимости от гражданств».

Виктория, сотрудник компании LatLines, которая организует рейсы в Белоруссию, рассказывает о том, что происходит на границе: «На границе кгбшники приходят только если каких-то очень подозрительных личностей берут к себе поговорить. Но все в порядке, проезжают».

— То есть такого не было, что увезли 10, а привезли 9?

— Ну редкость, но бывает. Значит где-то засветился, что-то не то сказал. Не знаю, тех кого выводят, не признаются, почему их выводят с автобуса.

Электронная очередь и чаты в Телеграме

В Фейсбуке и Телеграме множество чатов и каналов, где обсуждается въезд, выезд, пересечение границы с Белоруссией. В одном из чатов в Телеграме обсуждается, что можно и нельзя ввозить. Люди спрашивают про электронную очередь — напомним, с 15 октября прошлого года нельзя просто приехать на машине на границу и пересечь ее в рамках живой очереди, теперь надо заранее регистрироваться в электронной.

Есть и те, кто не только ездит в Белоруссию, несмотря на призывы и рекомендации спецслужб, правоохранительных органов и министерств этого не делать — они это выставляют в соцсети, публично, не скрывают, и даже в какой-то степени рекламируют.

Один из таких блогеров — Сергей Крепостной, житель Даугавпилса. В его TikTok — видео из Минска: «Ну и вот в этом весь Минск, и было бы очень круто». В другом ролике: «Ну что друзья, покатались по Минску. Движ Париж».

Сергей объясняет, почему продолжает ездить: «У меня там бабушка живет. Я всю свою жизнь езжу, с самого детства, с рождения я езжу в Белоруссию, и никогда с этим не было проблем. И большую часть жизни то все ездили без проблем. Только последнее время это и является какой-то проблемой. И то, как, на мой взгляд, такая спорная проблема».

Спрашиваем, не смущает ли его, что он публикует видео из Белоруссии, фактически рекламируя ее, несмотря на предупреждения о том, что там может быть опасно...

— Так, а меня странно вербовать и странно меня задерживать. Ну, например, я какую информацию могу нести? От меня информация может, если бы даже и шла, то только та, которую они могут и так в интернете увидеть. Это не проблема.

«Я же просто турист»

Агнесе Салиня, директор консульского департамента МИД, объясняет, почему ошибочно думать, что обычному человеку ничего не угрожает.

«Часто люди думают, что если я не должностное лицо, не политик и не кто-то еще, то мне ничего не угрожает. Я же просто обычный путешественник. Иногда к нам в департамент звонят за консультацией и говорят: «ну я же просто турист» или «я просто навестить родных». Но это ошибочное представление, потому что нужно учитывать, что иногда наши граждане, просто потому, что они граждане Латвии, могут быть использованы в каких-то интересах или нуждах белорусских учреждений, поэтому, в принципе, любой из наших граждан может быть подвергнут, например, вербовке. Там не надо обязательно быть должностным лицом. Эти истории очень разные. Например, наши граждане, освобожденные прошлым летом в Белоруссии, не были должностными лицами. Это были просто обычные люди, которые поехали по своим делам».

Салиня подчеркивает: «Министерство иностранных дел уже несколько лет призывает людей не ездить, поскольку наши граждане могут подвергаться различным провокациям со стороны спецслужб, им могут быть выдвинуты ложные обвинения, они могут быть арестованы. Также нужно учитывать, что понимание верховенства закона в Белоруссии совершенно отличается от Латвии. Речь может идти и о преступлении, которое в Латвии не считалось бы преступлением».

Спрашиваем, удается ли переубедить людей не ездить.

«К сожалению, наверное нет».

Агрессивные и незаконные методы

Служба госбезопасности все еще настойчиво рекомендует не ездить в Белоруссию. Там отмечают — выявленные попытки вербовки латвийских подданных белорусскими спецслужбами были направлены как против тех, кто имел доступ к защищаемой информации, так и против тех, кто нет. То есть целью спецслужб Белоруссии может стать любой человек — вне зависимости от должности или доступа к какой-то конфиденциальной информации.

Служба госбезопасности сообщает: «Белорусские спецслужбы без колебаний применяют на своей территории агрессивные и незаконные методы, чтобы заставить граждан других стран сотрудничать с ними: угрозы, шантаж и другие методы психологического давления. А также — необоснованные обвинения в различных правонарушениях, инсценировка соответствующей ситуации или угроза несоразмерно крупным штрафам за относительно незначительные нарушения. Цена, требуемая за смягчение наказания или освобождение от ответственности — согласие на сотрудничество и осуществление деятельности, соответствующей интересам Белоруссии. Белорусские спецслужбы заинтересованы в вовлечении подданных Латвии не только в шпионаж, но и в пропагандистскую деятельность, цель которой — полировка публичного имиджа Белоруссии и Александра Лукашенко, дискредитация Латвии и других западных стран».

Зима 2026 года

Идет четвертый год полномасштабной, агрессивной войны России в Украине. Для ведения которой она использует территории Белоруссии. По информации МИД Латвии, в Белоруссии на 2025 год находится пять задержанных латвийских подданных. В 2020 году из Белоруссии, из своей страны были вынуждены бежать тысячи жителей — чтобы избежать преследования за то, что они выходили на мирные протесты и митинги.

Возможно, это повод задуматься.